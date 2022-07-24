停電頻傳 北市研議擴大交通號誌、監視器不斷電系統

各地停電頻繁，北市這3年各機關停電數高達438件，其中68件「停電前未通知」且「停電時數符合減價標準」，但北市府竟「懶的向蔡政府爭取電費減價」，損失近4萬元。另外，北市多數路口交通號誌、所有警用監視器均無不斷電，一旦停電治安破口、交通癱瘓問題多，交通局表示，至明年將在318處路口規畫號誌不斷電；警察局也規畫試辦警用監視器不斷電。

台北市議員戴錫欽質疑，這幾年大規模停電事件頻傳，北市這3年各機關共發生438件停電，其中159件停電前有通知、影響24個機關；也有279件停電前未通知、影響18個機關。其中這279件「符合電費減價標準，且台電公司有主動減價電費」共153件；「未確定是否符合電費減價標準，且台電公司未主動減價電費及市府未爭取減價電費」共126件。

議員進一步了解符合電費減價的這126件，發現「市府未主動爭取減價電費」竟有68件，金額總計共3萬8239元，質疑「市府是太有錢？還是太懶？」其中以市立圖書館未爭取電費減價件數最多達16件：金額最高則是以自來水處的累計電費減價總金額約1.1萬元。

議員質疑，蔡政府能源政策不明，停電恐成常態，市府應比照今年3月3日台電大停電事故的機制，責成產業局及消保官成立常設的「停電受災戶」的「諮詢及維權窗口」，讓民眾與企業在停電後，可向台電爭取權益。市府各機關也應定期整理停電紀錄，並依台電公司電費減價法令換算減價金額，以維護市庫權益。

另外，議員也質疑北市府防範停電配套不足，以今年3月3日停電影響市府機關資料顯示，共發生38處市府機關單位，因停電無法正常受理案件、並影響辦公，至於台北市路口交通號誌，也僅19處有不斷電系統，一旦停電發生號誌不亮，只能派交警在路口指揮；全北市1.5萬支「警用監視器」則因爲完全沒有「不斷電系統」，只要停電將全數失靈。

北市交工處表示，目前全台北市一共有50處路口的交通號誌設置有不斷電，主要為重要聯外幹道交叉路口，接下來會針對全北市增加318處路口設置不斷電，預計今年再增加50處，其餘208路口明年陸續設置。至於不斷電系統設計是停電後電力可維持2小時，但目前廠商規畫延長為4小時。

台北市警察局則表示，目前全北市1萬5千個警用監視器並沒有不斷電系統，全國也都沒有設置，但北市警正在研議評估試辦，會先擇定14個分局各一處治安要點，參考交工處作法試辦，預計試辦地點會由分局於8月中提報，目前也已與廠商規畫採限制性招標試辦，議員則要求加速辦理。

戴錫欽也要求北市府應成立府級專案小組，盤點各機關的防範停電方案，產發局允諾研議，並針對停電符合電費標準者，確實向台電申請減價，維護市庫權益。