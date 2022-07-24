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台北城博會成失憶展？ 議員轟：花8千萬自吹柯市府政績

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
議員批評，台北市辦城市博覽會展出內容竟從2015年柯上任後開始，根本是「失憶展」，質疑柯花大錢只為自吹政績。圖／引用自台北城市博覽會官網
議員批評，台北市辦城市博覽會展出內容竟從2015年柯上任後開始，根本是「失憶展」，質疑柯花大錢只為自吹政績。圖／引用自台北城市博覽會官網

北市柯文哲任期剩不到5個月，北市府即將於8底將舉辦2022城市博覽會，被視為是柯文哲的畢業展，主題為「台北記憶展」，不過議員批評，台北市辦城市博覽會展出內容竟從2015年柯上任後開始，根本是「失憶展」，質疑柯花大錢只為自吹政績。研考會回應，有引進民間、各級資源進來，是從民眾角度思考規畫博覽會。

議員王欣儀質疑，柯市府原本今年編列350萬預算做「市政8週年」特輯，被跨黨派議員質疑是利用行政資源為今年選舉宣傳布局，預算全被刪；結果柯市府為規避議會監督，改用二備金8千萬舉辦「台北城市博覽會」，為柯市府政績行銷包裝，但展出內容沒跟城市融合、也沒跟市民結合，全都是柯市府唱「獨角戲」，議員酸「台北市因廣大市民而偉大，卻因柯市長而渺小」。

王欣儀說，台北建城將近140年，根據此次台北城博會規畫名為「打開台北記憶庫之重大台北事件」的入口意象裝置，列舉內容卻是從2015年才開始；如果只列近期的，難道馬郝時期的花博、聽奧、921大地震及SARS都不是重大台北事件？台北記憶庫是從2015年才開始，應該是「台北失憶了。」

王欣儀更質疑，市府花8千萬二備金辦城博會，6個展區中的展區5（創新創業展區）、展區6（智慧城市展區）由「產發局」規畫，展出項目及內容也都只是「柯市府施政」事項，跟地方、民間完全沒有任何連結，名為「台北城博會」，實為「柯市府治理事項報告會」。

甚至台北城博會的媒體宣傳規畫、主視覺設計及文宣印製花了429萬，文宣報告規畫洋洋灑灑寫了7大頁，但疑似怕被質疑，將原本開展前的新聞稿發布通通取消，改成開展前一天8月26日才開記者會，質疑這樣的舉辦規畫如何達到宣傳效益？等於花大錢做一個頂級規畫，卻是白白送錢給廠商只為規避議會監督，任意浪費二備金？

北市研考會主委黃銘材回應，8月27日開展的城博會，市府僅是提供素材，所有資源都是引進民間、各級資源進來，並是從民眾的角度思考想要知道什麼，才推出這個城市博覽會，至於宣傳規畫分兩部分，已經有海報廣告露出，對於議員質疑許多市民根本不知道有這個博覽會，北市府會加強宣傳。

至於市府的預估觀展人數？北市資訊局表示，目前KPI訂定的線上觀展目標是希望達到百萬人次參加；至於實體部分，北市產發局長林崇傑表示，線下的參加人數，北市府訂定目標是50萬人觀展。

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