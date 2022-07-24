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萬安演習明登場！北捷正常營運 到站者禁止離站

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
萬安45號演習明天登場，演習期間列車正常運行，但到站民眾需暫時停留在車站內禁止離站。聯合報系資料照
萬安45號演習明天登場，演習期間列車正常運行，但到站民眾需暫時停留在車站內禁止離站。聯合報系資料照

萬安45號演習明天登場，進行時間為下午1時30分至2時止，台北捷運公司表示，演習期間列車正常運行，但到站民眾需暫時停留在車站內禁止離站，並配合車站人員引導管制；兒童新樂園戶外遊樂設施暫停使用、貓空纜車適逢周一例行維修日不對外開放，違反演習規定者可處3至15萬元罰鍰。

北捷表示，演習期間捷運車站及列車維持正常運行，到站旅客需配合車站人員引導至大廳層或月台層避難，同時，各車站將會加強廣播宣導，請民眾勿在出入口逗留或張望。

另兒童新樂園戶外遊樂設施將暫停使用，捷運轉乘停車場及兒童新樂園附屬停車場均維持車輛只進不出，並請民眾配合服務人員引導至室內避難。

至於捷運高架、平面段販賣店及台北小巨蛋則關閉門窗及燈光，捷運地下街及地下車站販賣店則維持正常營運。

根據民防法第25條，民眾如違反演習規定，可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，提醒大家多加留意及配合。

萬安演習 北捷

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