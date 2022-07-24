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新店表揚模範父親 75歲最高齡父親子女有成、熱心公益

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
今年最為年長的模範父親是75歲的聶吉生（中），培育子女有成，子女皆在各領域發光發熱。圖／新店區公所提供
今年最為年長的模範父親是75歲的聶吉生（中），培育子女有成，子女皆在各領域發光發熱。圖／新店區公所提供

父親節即將到來，新北市新店區公所今上午舉行「111年新店區模範父親表揚暨慶祝大會」，代表市府頒發獎牌予新店區7位模範父親，並藉由手寫明信片及奉茶儀式等活動，讓子女表達對父親感謝之意，場面溫馨感人。

新店區長朱思戎表示，今年榮獲表揚的７位模範父親各有不同的家庭背景，教養子女的方式或有不同，但是照顧家庭、愛護子女的心是一樣，除了承擔家庭經濟重責，也相當重視子女教育及品行，子女皆在服務的領域盡心盡力有所成就，退休後更積極參與社區事務、熱心公益，獲選模範父親實至名歸。

新店區公所指出，今年最為年長的模範父親是由大鵬忠孝社區發展協會推薦的聶吉生，75歲，與妻子秉持「樹高千丈不忘根」及「不求有人念、但求無人怨」的家訓，培育子女有成，子女皆在各領域發光發熱。

近年來在社區經常見到夫妻兩人頂著烈日、淋著小雨，辛勤地為社區付出，擔任美化社區環境、協助關懷據點等志工，從事各項公益活動，深受鄰里推崇，堪為地方表率。

安坑國小推薦的模範父親陳逢顯，小時家境清寒，他沒有怨天尤人，反而更重視家庭和諧、子女教育；此外，他始終堅持著自己的夢想，很小便立志朝藝術領域發展，最終成為一名享譽國內外的毫芒藝術家。

陳逢顯更在自宅打造名列台灣工藝之家的「陳逢顯毫芒雕刻館」，並結合數百位社區里民在碧潭、學校甚至鄰里巷弄間，以磚雕作品打造裝置藝術空間，將文化藝術渲染至整個社區環境，其對社會的奉獻實為典範。

頒獎典禮活動現場也提供明信片，讓參與的家屬親手寫下對父親的敬意及感謝，並安排簡單溫馨的奉茶儀式，邀請子女為父親擦汗、奉上一杯溫熱的茶水，說聲「爸爸我愛您！」。公所特別致贈血壓計，提醒子女們隨時關照長者的身心健康，也祝福每位爸爸父親節快樂。

模範父親陳逢顯（中），重視家庭和諧、子女教育。圖／新店區公所提供
模範父親陳逢顯（中），重視家庭和諧、子女教育。圖／新店區公所提供
新北市新店區公所上午表揚模範父親，並頒發獎牌給7名模範父親。圖／新店區公所提供
新北市新店區公所上午表揚模範父親，並頒發獎牌給7名模範父親。圖／新店區公所提供

父親節

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