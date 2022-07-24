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金包里慈護宮媽祖菜市集 種菜收入照顧弱勢幼童

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市金包里慈護宮今天舉辦「媽祖菜市集」，販售關懷據點長者在聖母大樓樓頂水耕菜園收成的蔬菜，籌募學童課後陪伴經費。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
新北市金包里慈護宮今天舉辦「媽祖菜市集」，販售關懷據點長者在聖母大樓樓頂水耕菜園收成的蔬菜，籌募學童課後陪伴經費。圖／台灣藝術創生文化基金會提供

新北市金包里慈護宮今天舉辦「媽祖菜市集」，販售關懷據點長者在慈護宮聖母大樓樓頂「水耕蔬菜」菜園收成的蔬菜，籌募學童課後陪伴經費。許多遊客認為既能買到「媽祖保庇」的新鮮蔬菜，又能為學童做愛心，一舉兩得，很快就銷售一空。

慈護宮秘書長曾碧霞說，感謝衛福部及新北市社會局支持她開展「媽祖的空中菜園」計畫，在聖母大樓樓頂建置智慧型灌溉設施，並由金山青農「汲鮮農場」呂昆瀚指導，安排關懷據點的長者從上課、育苗、種植、照顧、採收、秤重到包裝，最後送上市集，不只充滿成就感，也增加和家人朋友間的話題。

金山不少長者都很會種菜，但曾碧霞觀察發現，因為水耕蔬菜的種法和傳統農作不同，仍展現高度學習興趣。有些菜讓長者帶回家後，要求料理後拍照，放在LINE群組分享，十分有趣。這項計畫得到信義公益基金會「2022集點子大賽」網路人氣獎第1名。

慈護宮董事長游忠義表示，慈護宮是200多年歷史的文化資產，在廟宇重建同時，廟方也同步透過市集和文創，為慈護宮及金山老街帶來活力。媽祖菜市集讓媽祖的愛心及於信眾，擴散庇護金山的長者及學童，將努力讓媽祖菜市集持續辦下去。

今天市集有媽祖菜、爺奶咖啡、老舍直火、小夢想樂團及法鼓山社會大學等攤位，20多名長者搶著排班賣菜，十分起勁。長者們上課練就的「手沖爺奶咖啡」也是賣點，味道不輸外面咖啡店，也成為遊客熱購攤位。

協助策辦市集的台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉表示，這項活動媒合淡江大學USR計畫，由淡江大學助理教授馬雨沛及「小人物探險隊」同學協助下，開啟「媽祖顧金孫──金山學童課後陪伴募資計畫」，實現「媽祖空中菜園──媽祖菜市集──金山學童課後陪伴」良善循環，讓更多好心人有參與公益的機會。

新北市金包里慈護宮今天舉辦「媽祖菜市集」，販售關懷據點長者在聖母大樓樓頂水耕菜園收成的蔬菜，籌募學童課後陪伴經費。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
新北市金包里慈護宮今天舉辦「媽祖菜市集」，販售關懷據點長者在聖母大樓樓頂水耕菜園收成的蔬菜，籌募學童課後陪伴經費。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
新北市金包里慈護宮今天舉辦「媽祖菜市集」，籌募學童課後陪伴經費，「爺奶咖啡」也是熱銷攤位。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
新北市金包里慈護宮今天舉辦「媽祖菜市集」，籌募學童課後陪伴經費，「爺奶咖啡」也是熱銷攤位。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
新北市金包里慈護宮今天舉辦「媽祖菜市集」，販售關懷據點長者在聖母大樓樓頂水耕菜園收成的蔬菜，籌募學童課後陪伴經費。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
新北市金包里慈護宮今天舉辦「媽祖菜市集」，販售關懷據點長者在聖母大樓樓頂水耕菜園收成的蔬菜，籌募學童課後陪伴經費。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
新北市金包里慈護宮今天舉辦「媽祖菜市集」，販售關懷據點長者在聖母大樓樓頂水耕菜園收成的蔬菜，籌募學童課後陪伴經費。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
新北市金包里慈護宮今天舉辦「媽祖菜市集」，販售關懷據點長者在聖母大樓樓頂水耕菜園收成的蔬菜，籌募學童課後陪伴經費。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
新北市金包里慈護宮今天舉辦「媽祖菜市集」，販售關懷據點長者在聖母大樓樓頂水耕菜園收成的蔬菜，籌募學童課後陪伴經費。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
新北市金包里慈護宮今天舉辦「媽祖菜市集」，販售關懷據點長者在聖母大樓樓頂水耕菜園收成的蔬菜，籌募學童課後陪伴經費。圖／台灣藝術創生文化基金會提供

媽祖 金山

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