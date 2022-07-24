侯友宜赴三峽行修宮參拜贈匾 提警察多信仰關公

適逢關帝爺及劉先主聖誕，新北市長侯友宜今日前往三峽行修宮參拜祝壽贈匾，致詞提到警察幾乎都有關公信仰，自己在北市當刑警時，也常去台北行天官參拜。而當新北副市長、市長等職位後，每次有重大災難、疫情等，廟方無私地支持讓大家都能平安度過。

侯友宜致詞說，行修宮在防疫期間出錢又出力，長年辦理醫療、學生及家庭急難救助，關懷突遭變故陷入困境的弱勢民眾，捐助金額高達3900萬元外，疫情期間更緊急捐贈快篩、防護衣及面罩等逾520萬的防疫物資，給市府統籌運用。此外，恩主公醫院也投入防疫，守護民眾健康，因此今天以市長身分來謝天。

他說，他民國69年從警校畢業，在台北市當刑警，每次遇到綁架、擄人、殺人過程中生死一瞬間，最重要的信仰力量就是台北行天宮，且警察幾乎都有關公信仰，當新北副市長、市長等職位後，每次有重大災難、疫情等，廟方無私地支持讓大家都可以平安度過。

民政局長柯慶忠表示，行修宮於民國51年由玄空師父以自有資金及土地在現址興建，並於民國59年將行修宮全數捐贈財團法人台北行天宮，成為行天宮的三峽分宮。行天宮推行正信，行修宮亦以五倫八德為宗旨，推展宗教、文化、教育、醫療、慈善五大志業，是三峽、鶯歌及樹林地區重要信仰中心。