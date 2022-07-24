關渡轉作食農基地 市民免費體驗種菜明開放網路報名

為推廣食農教育體驗，北市產業發展局與七星農業發展基金會8月10日、11月9日下午1點半至4點，共舉辦4場免費「食農教育體驗活動」，每場次限定30位名額，包括智慧農業系統解說、關渡轉作導覽及蔬菜盆栽種植體驗，參加民眾還可將親手栽種的菜盆帶回家，活動7月25日明天上午9點起開放網路報名，額滿為止。

北市產發局表示，台北市農業隨都市發展而變遷，現今為都市型農業型態，與其他傳統農業生產縣市迥異，關渡平原對台北都會區有著極為重要的意義，產發局特別協助七星農業推廣中心導入智慧農業控制系統及設備，成為「關渡轉作食農教育基地」。

北市府表示，基地內有網室智慧型農作區、露天農作區及露天香草景觀區，除了生產糧食之外，還兼具遊憩觀光、食農教育等功能。