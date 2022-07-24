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關渡轉作食農基地 市民免費體驗種菜明開放網路報名

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
關渡平原對台北都會區有著極為重要的意義，產發局特別協助七星農業推廣中心導入智慧農業控制系統及設備，成為「關渡轉作食農教育基地」。圖／北市府提供
關渡平原對台北都會區有著極為重要的意義，產發局特別協助七星農業推廣中心導入智慧農業控制系統及設備，成為「關渡轉作食農教育基地」。圖／北市府提供

為推廣食農教育體驗，北市產業發展局與七星農業發展基金會8月10日、11月9日下午1點半至4點，共舉辦4場免費「食農教育體驗活動」，每場次限定30位名額，包括智慧農業系統解說、關渡轉作導覽及蔬菜盆栽種植體驗，參加民眾還可將親手栽種的菜盆帶回家，活動7月25日明天上午9點起開放網路報名，額滿為止。

北市產發局表示，台北市農業隨都市發展而變遷，現今為都市型農業型態，與其他傳統農業生產縣市迥異，關渡平原對台北都會區有著極為重要的意義，產發局特別協助七星農業推廣中心導入智慧農業控制系統及設備，成為「關渡轉作食農教育基地」。

北市府表示，基地內有網室智慧型農作區、露天農作區及露天香草景觀區，除了生產糧食之外，還兼具遊憩觀光、食農教育等功能。

關渡智慧農作區將栽種高經濟作物，如哈密瓜、黑番茄等；露天農作區栽種辣椒、茄子等蔬菜水果；香草景觀區則有迷迭香、薰衣草等香草作物，將提供學生、親子及銀髮等族群體驗在地食農活動，民眾近距離接觸農業，理解從產地到餐桌的過程，進一步與在地農業有更深入互動，強化在地農業認同，支持在地農業，減少碳足跡。

關渡平原對台北都會區有著極為重要的意義，產發局特別協助七星農業推廣中心導入智慧農業控制系統及設備，成為「關渡轉作食農教育基地」。圖／北市府提供
關渡平原對台北都會區有著極為重要的意義，產發局特別協助七星農業推廣中心導入智慧農業控制系統及設備，成為「關渡轉作食農教育基地」。圖／北市府提供
北市產業發展局與七星農業發展基金會8月10日、11月9日下午1點半至4點，共舉辦4場免費「食農教育體驗活動」，每場次限定30位名額。圖／北市府提供
北市產業發展局與七星農業發展基金會8月10日、11月9日下午1點半至4點，共舉辦4場免費「食農教育體驗活動」，每場次限定30位名額。圖／北市府提供

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