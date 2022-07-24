快訊

影／司機員急按喇叭 男爬坡上鐵道下一秒身首異處

泫雅驚傳錄影中途昏倒！ 經紀公司緊急取消所有行程

林志穎特斯拉撞壞號誌桿 桃園市府要求償10萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迎接鬼月 山上花園水道博物館犬園長化身狗道士

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南山上花園水道博物館犬園長化身狗道士，意外掀話題。圖 ／山上花園水道博物館提供
台南山上花園水道博物館犬園長化身狗道士，意外掀話題。圖 ／山上花園水道博物館提供

俗稱鬼月的農曆7月將至，台南山上花園水道博物館人氣館犬「園長」也趕搭風潮，館方為其量身打造穿起道士服和粉絲見面，超萌模樣吸引遊客目光，意外掀起話題。

台南市美術館推出「亞洲的地獄與幽魂」特展，引起全國矚目，尤其是三尊殭屍像引爆話題，加上觀旅局也趁勢推出走訪台南最強女鬼行程，一時間說鬼論怪成為風潮，也顛覆了民眾以往對鬼月的制式印象。

長期贊助水道博物館代言犬「園長」服裝的寵物服飾業者也搭上此話題，特別量身打造為園長（犬）製作了一套道士服，以明黃色為底的衣服，繡上八卦，帽子則縫上水道的LOGO，相當應景，新的造型貼到粉專以後，就引起熱烈回響，網友直呼好可愛。

館方表示，鬼月期間，每周六園長都會穿著限定服裝在寵物園區與遊客互動，同時只要飼主帶著變裝過的毛小孩，來到園區，就可獲得個人專屬徽章一枚，讓大家在鬼月心情愉悅，逢凶化吉。

此外，8月期間(農曆7月)每周日將舉辦寵物COSPLAY活動，只要飼主帶著家中毛小孩，來到園區和園長互動，就可留下照片，由工作人員協助製成專屬徽章留念，詳細活動內容可至臺南山上花園水道博物館粉專了解。

農曆7月每周日只要飼主帶著家中毛小孩，來到園區和園長互動，就可留下照片，由工作人員協助製成專屬徽章留念。圖 ／山上花園水道博物館提供
農曆7月每周日只要飼主帶著家中毛小孩，來到園區和園長互動，就可留下照片，由工作人員協助製成專屬徽章留念。圖 ／山上花園水道博物館提供

鬼月 台南

延伸閱讀

台南鬼月話題多 水道博物館犬道士裝迎客

疫情衝擊「就是愛荔枝樂園」停業 重新招商詢問度高

購票入場餐廳要她「自己叫外送」 氣炸控園區：只服務團客

他問「鬼月議價空間大嗎？」 眾人潑冷水：房價連鬼都壓不住

相關新聞

迎接鬼月 山上花園水道博物館犬園長化身狗道士

俗稱鬼月的農曆7月將至，台南山上花園水道博物館人氣館犬「園長」也趕搭風潮，館方為其量身打造穿起道士服和粉絲見面，超萌模樣...

新北巿中和區中和路銑鋪 中山路口至南山路口夜間交管

新北巿中和區中和路是連結中和及永和間的重要幹道，車流量不小，為提升道路品質，新北養工處將於26及27日晚間10時至翌日清...

超級熱！北市高溫預報上修39度 柯文哲影片模仿他超有戲

台北市昨天飆出38.3度今年最高溫紀錄，北市府今天再度提醒，氣象局針對台北市的高溫預報，今天已由前兩天的38度上修到39...

中和星光電影院復辦首登場 親子觀影同樂拿好禮

隨疫情趨緩，民眾生活已逐漸恢復常態，中和「星光電影院」系列活動今年再度回歸，首場昨晚在中和市民活動中心開幕，放映熱門動畫...

北市46校午餐漲價 家長增付1340元

物價波動，台北市議員汪志冰指出，北市111學年度已有46所學校決議調漲營養午餐，平均漲6.7元，以一年上課約200天，新...

小王子音樂劇中文版 廖允杰帥亮相

經典文學作品「小王子」在台灣擁有廣大書迷，長期耕耘音樂劇市場的C MUSICAL今年取得韓國原創的小王子音樂劇授權，將在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。