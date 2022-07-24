迎接鬼月 山上花園水道博物館犬園長化身狗道士

俗稱鬼月的農曆7月將至，台南山上花園水道博物館人氣館犬「園長」也趕搭風潮，館方為其量身打造穿起道士服和粉絲見面，超萌模樣吸引遊客目光，意外掀起話題。

台南市美術館推出「亞洲的地獄與幽魂」特展，引起全國矚目，尤其是三尊殭屍像引爆話題，加上觀旅局也趁勢推出走訪台南最強女鬼行程，一時間說鬼論怪成為風潮，也顛覆了民眾以往對鬼月的制式印象。

長期贊助水道博物館代言犬「園長」服裝的寵物服飾業者也搭上此話題，特別量身打造為園長（犬）製作了一套道士服，以明黃色為底的衣服，繡上八卦，帽子則縫上水道的LOGO，相當應景，新的造型貼到粉專以後，就引起熱烈回響，網友直呼好可愛。

館方表示，鬼月期間，每周六園長都會穿著限定服裝在寵物園區與遊客互動，同時只要飼主帶著變裝過的毛小孩，來到園區，就可獲得個人專屬徽章一枚，讓大家在鬼月心情愉悅，逢凶化吉。