新北巿中和區中和路銑鋪 中山路口至南山路口夜間交管

新北巿中和區中和路是連結中和及永和間的重要幹道，車流量不小，為提升道路品質，新北養工處將於26及27日晚間10時至翌日清晨6時，兩階段辦理道路銑鋪工程，期間車道將調撥彈性交管，請用路人配合現場人員指揮行進。

養工處說明，中和路是重要幹道，附近有中和國小及枋寮市場，交通量龐大；為提升道路品質，本次採用較粗的鋪面材料進行鋪築，可提供足夠的材料強度，提升路面使用年限，並降低日後維護頻率。

養工處指出，施工範圍分兩階段，7月26日晚間10時至翌日清晨6時，辦理中和路（中山路二段口至南山路口方向）道路銑鋪，屆時將彈性交維，請用路人改由對向車道調撥行駛。

第二階段於7月27日晚間10時至翌日清晨6時，辦理中和路（南山路口至中山路二段路口方向）道路銑鋪，同時彈性交維，車輛請改由對向車道調撥行駛，欲前往中山路二段民眾，可提前改由景平路通行。