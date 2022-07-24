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新北巿中和區中和路銑鋪 中山路口至南山路口夜間交管

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
為改善中和區中和路道路品質，新北市政府將於7月26、27日連續兩天夜間交管進行銑鋪，屆時將採對向調撥各一車道方式通行。圖／新北工務局提供
為改善中和區中和路道路品質，新北市政府將於7月26、27日連續兩天夜間交管進行銑鋪，屆時將採對向調撥各一車道方式通行。圖／新北工務局提供

新北巿中和區中和路是連結中和及永和間的重要幹道，車流量不小，為提升道路品質，新北養工處將於26及27日晚間10時至翌日清晨6時，兩階段辦理道路銑鋪工程，期間車道將調撥彈性交管，請用路人配合現場人員指揮行進。

養工處說明，中和路是重要幹道，附近有中和國小及枋寮市場，交通量龐大；為提升道路品質，本次採用較粗的鋪面材料進行鋪築，可提供足夠的材料強度，提升路面使用年限，並降低日後維護頻率。

養工處指出，施工範圍分兩階段，7月26日晚間10時至翌日清晨6時，辦理中和路（中山路二段口至南山路口方向）道路銑鋪，屆時將彈性交維，請用路人改由對向車道調撥行駛。

第二階段於7月27日晚間10時至翌日清晨6時，辦理中和路（南山路口至中山路二段路口方向）道路銑鋪，同時彈性交維，車輛請改由對向車道調撥行駛，欲前往中山路二段民眾，可提前改由景平路通行。

養工處說明，施工期間若遇雨天或天候不佳將順延，提醒用路人行經工區時務必減速慢行，並配合現場指揮人員引導行駛，造成不便仍請見諒。

為改善中和區中和路道路品質，新北市政府將於7月26、27日連續兩天夜間交管進行銑鋪，屆時將採對向調撥各一車道方式通行。圖／新北工務局提供
為改善中和區中和路道路品質，新北市政府將於7月26、27日連續兩天夜間交管進行銑鋪，屆時將採對向調撥各一車道方式通行。圖／新北工務局提供

車道 新北

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