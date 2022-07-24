聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北巿中和區中和路銑鋪 中山路口至南山路口夜間交管
新北巿中和區中和路是連結中和及永和間的重要幹道，車流量不小，為提升道路品質，新北養工處將於26及27日晚間10時至翌日清晨6時，兩階段辦理道路銑鋪工程，期間車道將調撥彈性交管，請用路人配合現場人員指揮行進。
養工處說明，中和路是重要幹道，附近有中和國小及枋寮市場，交通量龐大；為提升道路品質，本次採用較粗的鋪面材料進行鋪築，可提供足夠的材料強度，提升路面使用年限，並降低日後維護頻率。
養工處指出，施工範圍分兩階段，7月26日晚間10時至翌日清晨6時，辦理中和路（中山路二段口至南山路口方向）道路銑鋪，屆時將彈性交維，請用路人改由對向車道調撥行駛。
第二階段於7月27日晚間10時至翌日清晨6時，辦理中和路（南山路口至中山路二段路口方向）道路銑鋪，同時彈性交維，車輛請改由對向車道調撥行駛，欲前往中山路二段民眾，可提前改由景平路通行。
養工處說明，施工期間若遇雨天或天候不佳將順延，提醒用路人行經工區時務必減速慢行，並配合現場指揮人員引導行駛，造成不便仍請見諒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言