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超級熱！北市高溫預報上修39度 柯文哲影片模仿他超有戲

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲昨天臉書貼文提醒民眾防中暑，影片模仿超紅日劇「孤獨的美食家」拍攝手法及音效，超級有戲。圖／引用自柯文哲臉書
柯文哲昨天臉書貼文提醒民眾防中暑，影片模仿超紅日劇「孤獨的美食家」拍攝手法及音效，超級有戲。圖／引用自柯文哲臉書

北市昨天飆出38.3度今年最高溫紀錄，北市府今天再度提醒，氣象局針對台北市的高溫預報，今天已由前兩天的38度上修到39度，上一次預報高溫39度已是2020年7月24日，當日創下台北市39.7度高溫的歷史紀錄。呼籲民眾在戶外活動，要多注意預防熱傷害，並不時補充水分。

柯文哲昨天也在臉書貼文提醒民眾防中暑，並且影片模仿超紅日劇「孤獨的美食家」拍攝手法及音效，模仿主角開啟飢餓模式的表情，從近中遠三個鏡頭凸顯「超級熱！熱到融化的老人家...。」影片一出也吸引上萬網友按讚，上千網友留言，有網友看出影片亮點留言「狐獨的美食…老人家」、「這個宣導很有吸引力，會讓人想看下去」、「好可愛的開場」。

柯文哲提醒，「熱熱熱！熱到爆！」這幾天台北高溫逼近40度！「連力行節能減碳，不太吹冷氣的我，這幾天搭公務車跑行程時，都想把空調開大。」

柯文哲說，台北市已經發布熱浪預警通報，啟動高溫應變，像是加強道路灑水降溫、勞檢高溫勞動事業、也會多關懷獨居長者、行動不便者、街友。提醒市民朋友注意室外防曬、室內通風，避免受到熱傷害。「請大家盡量留在陰涼處，多補充水分，吃冰品、飲料消暑也要注意糖份，小心別攝取過量了。」

柯文哲昨天也在臉書影片模仿超紅日劇「孤獨的美食家」拍攝手法及音效，從近中遠三個鏡頭凸顯「超級熱！熱到融化的老人家...」。圖／引用自柯文哲臉書
柯文哲昨天也在臉書影片模仿超紅日劇「孤獨的美食家」拍攝手法及音效，從近中遠三個鏡頭凸顯「超級熱！熱到融化的老人家...」。圖／引用自柯文哲臉書
柯文哲昨天臉書影片模仿超紅日劇「孤獨的美食家」拍攝手法及音效，從近中遠三個鏡頭凸顯「超級熱！熱到融化的老人家...」，超級有戲。圖／引用自柯文哲臉書
柯文哲昨天臉書影片模仿超紅日劇「孤獨的美食家」拍攝手法及音效，從近中遠三個鏡頭凸顯「超級熱！熱到融化的老人家...」，超級有戲。圖／引用自柯文哲臉書

高溫 北市 孤獨的美食家

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