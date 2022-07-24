聽新聞
test
0:00 / 0:00
超級熱！北市高溫預報上修39度 柯文哲影片模仿他超有戲
台北市昨天飆出38.3度今年最高溫紀錄，北市府今天再度提醒，氣象局針對台北市的高溫預報，今天已由前兩天的38度上修到39度，上一次預報高溫39度已是2020年7月24日，當日創下台北市39.7度高溫的歷史紀錄。呼籲民眾在戶外活動，要多注意預防熱傷害，並不時補充水分。
柯文哲昨天也在臉書貼文提醒民眾防中暑，並且影片模仿超紅日劇「孤獨的美食家」拍攝手法及音效，模仿主角開啟飢餓模式的表情，從近中遠三個鏡頭凸顯「超級熱！熱到融化的老人家...。」影片一出也吸引上萬網友按讚，上千網友留言，有網友看出影片亮點留言「狐獨的美食…老人家」、「這個宣導很有吸引力，會讓人想看下去」、「好可愛的開場」。
柯文哲提醒，「熱熱熱！熱到爆！」這幾天台北高溫逼近40度！「連力行節能減碳，不太吹冷氣的我，這幾天搭公務車跑行程時，都想把空調開大。」
柯文哲說，台北市已經發布熱浪預警通報，啟動高溫應變，像是加強道路灑水降溫、勞檢高溫勞動事業、也會多關懷獨居長者、行動不便者、街友。提醒市民朋友注意室外防曬、室內通風，避免受到熱傷害。「請大家盡量留在陰涼處，多補充水分，吃冰品、飲料消暑也要注意糖份，小心別攝取過量了。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言