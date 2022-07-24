中和星光電影院復辦首登場 親子觀影同樂拿好禮

隨疫情趨緩，民眾生活已逐漸恢復常態，中和「星光電影院」系列活動今年再度回歸，首場昨晚在中和市民活動中心開幕，放映熱門動畫影片「歡樂好聲音2」，吸引眾多大小朋友到場同歡，現場氣氛熱烈，為孩童留下難忘的暑假回憶。

中和區長賴俊達表示，星光電影院系列活動迴響熱烈、廣受好評，每場都有近千位民眾，參加「爆棚」，活動今邁入第23年，現場能藉大螢幕欣賞精采影片，入場民眾不僅可免費獲得特製版的星光口罩及涼感運動毛巾，公所還準備與舞台互動的螢光棒及大涼扇。

另外，電影播放前也舉辦抽獎活動，有機會抽中藍芽喇叭、連鎖影城電影票券及沁涼消暑的刨冰券；現場還有政令宣導遊戲攤位，有恐龍充氣玩偶與孩童互動，並送動物氣球髮箍，讓大家健康安全下「看得過癮、玩得愉快」，歡度溫馨的暑假周末夜晚。