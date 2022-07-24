快訊

獨／林智堅論文案 蘇宏達發內部信直指「醜聞」：依據法規毋枉毋縱

游泳真的能戴Apple Watch嗎？蘋果曝6危險動作 這1項最忽略

發布國家警報！上午8時32分台東近海規模5.2地震 最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中和星光電影院復辦首登場 親子觀影同樂拿好禮

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
中和「星光電影院」系列活動復辦，首場昨晚在中和市民活動中心開幕，吸引超過千人參與，氣氛熱烈。圖／中和區公所提供
中和「星光電影院」系列活動復辦，首場昨晚在中和市民活動中心開幕，吸引超過千人參與，氣氛熱烈。圖／中和區公所提供

疫情趨緩，民眾生活已逐漸恢復常態，中和「星光電影院」系列活動今年再度回歸，首場昨晚在中和市民活動中心開幕，放映熱門動畫影片「歡樂好聲音2」，吸引眾多大小朋友到場同歡，現場氣氛熱烈，為孩童留下難忘的暑假回憶。

中和區長賴俊達表示，星光電影院系列活動迴響熱烈、廣受好評，每場都有近千位民眾，參加「爆棚」，活動今邁入第23年，現場能藉大螢幕欣賞精采影片，入場民眾不僅可免費獲得特製版的星光口罩及涼感運動毛巾，公所還準備與舞台互動的螢光棒及大涼扇。

另外，電影播放前也舉辦抽獎活動，有機會抽中藍芽喇叭、連鎖影城電影票券及沁涼消暑的刨冰券；現場還有政令宣導遊戲攤位，有恐龍充氣玩偶與孩童互動，並送動物氣球髮箍，讓大家健康安全下「看得過癮、玩得愉快」，歡度溫馨的暑假周末夜晚。

中和區公所表示，每年的星光電影院已經成為孩童們暑假期間最期待的活動，今年活動仍維持民眾入場前落實防疫相關措施。今日第一場「歡樂好聲音2」吸引超過千人參與，後面還有三場強檔影片，包含8月6日在華夏科技大學體育館的「尋龍使者：拉雅」、8月13日在秀山國小活動中心的「魔法滿屋」，以及8月27日在前國防管理學院中正堂的「路卡的夏天」。

中和「星光電影院」系列活動復辦，首場昨晚在中和市民活動中心開幕，吸引眾多大小朋友到場同歡，現場氣氛熱烈。圖／中和區公所提供
中和「星光電影院」系列活動復辦，首場昨晚在中和市民活動中心開幕，吸引眾多大小朋友到場同歡，現場氣氛熱烈。圖／中和區公所提供
中和「星光電影院」系列活動復辦，首場昨晚在中和市民活動中心開幕，中和區長賴俊達與各位民意代表一同組成樂團蒞臨活動會場，與大小朋友共同倒數看電影。圖／中和區公所提供
中和「星光電影院」系列活動復辦，首場昨晚在中和市民活動中心開幕，中和區長賴俊達與各位民意代表一同組成樂團蒞臨活動會場，與大小朋友共同倒數看電影。圖／中和區公所提供
中和「星光電影院」系列活動復辦，首場昨晚在中和市民活動中心開幕，中和區長賴俊達與各位民意代表一同組成樂團蒞臨活動會場，與大小朋友共同倒數看電影。圖／中和區公所提供
中和「星光電影院」系列活動復辦，首場昨晚在中和市民活動中心開幕，中和區長賴俊達與各位民意代表一同組成樂團蒞臨活動會場，與大小朋友共同倒數看電影。圖／中和區公所提供

電影 疫情 口罩

延伸閱讀

暑假墾丁爆人潮 飯店業開心見塞車場景

暑假觀光人潮來了 南市交通局公布易壅塞道路提前改道

引進北歐特色體健器材 中和壽德公園設施改善完工啟用

取締大型車超載　中和警「活動地磅」攔查單日3件違規

相關新聞

新北鼓藝節巡演 到樹林夜市

新北市鼓藝節巡演活動昨晚在樹林興仁花園夜市舉行，吸引很多民眾，市長侯友宜到場參加藝文活動，呼籲支持在地經濟與國民旅遊。金...

中和星光電影院復辦首登場 親子觀影同樂拿好禮

隨疫情趨緩，民眾生活已逐漸恢復常態，中和「星光電影院」系列活動今年再度回歸，首場昨晚在中和市民活動中心開幕，放映熱門動畫...

北市46校午餐漲價 家長增付1340元

物價波動，台北市議員汪志冰指出，北市111學年度已有46所學校決議調漲營養午餐，平均漲6.7元，以一年上課約200天，新...

小王子音樂劇中文版 廖允杰帥亮相

經典文學作品「小王子」在台灣擁有廣大書迷，長期耕耘音樂劇市場的C MUSICAL今年取得韓國原創的小王子音樂劇授權，將在...

老舊學校改建 三重3校卡在經費

新北教育局推動美強生計畫優化校園環境，已完成補強279棟校舍、新設校及老舊校舍整建16校。不過，三重五華國小近年班級數暴...

市場聽到鄧麗君音樂 民眾驚喜

汐止愛樂樂團昨到新北市汐止忠厚市場辦鄧麗君紀念音樂會，不少民眾聽到「我只在乎你」等經典名曲管弦樂聲，顧不得買菜，循聲上樓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。