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中和星光電影院復辦首登場 親子觀影同樂拿好禮
隨疫情趨緩，民眾生活已逐漸恢復常態，中和「星光電影院」系列活動今年再度回歸，首場昨晚在中和市民活動中心開幕，放映熱門動畫影片「歡樂好聲音2」，吸引眾多大小朋友到場同歡，現場氣氛熱烈，為孩童留下難忘的暑假回憶。
中和區長賴俊達表示，星光電影院系列活動迴響熱烈、廣受好評，每場都有近千位民眾，參加「爆棚」，活動今邁入第23年，現場能藉大螢幕欣賞精采影片，入場民眾不僅可免費獲得特製版的星光口罩及涼感運動毛巾，公所還準備與舞台互動的螢光棒及大涼扇。
另外，電影播放前也舉辦抽獎活動，有機會抽中藍芽喇叭、連鎖影城電影票券及沁涼消暑的刨冰券；現場還有政令宣導遊戲攤位，有恐龍充氣玩偶與孩童互動，並送動物氣球髮箍，讓大家健康安全下「看得過癮、玩得愉快」，歡度溫馨的暑假周末夜晚。
中和區公所表示，每年的星光電影院已經成為孩童們暑假期間最期待的活動，今年活動仍維持民眾入場前落實防疫相關措施。今日第一場「歡樂好聲音2」吸引超過千人參與，後面還有三場強檔影片，包含8月6日在華夏科技大學體育館的「尋龍使者：拉雅」、8月13日在秀山國小活動中心的「魔法滿屋」，以及8月27日在前國防管理學院中正堂的「路卡的夏天」。
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