台中北屯道路燙平 74號松竹路匝道7月28到30日分段封閉

台中市松竹路是北屯區交通要道，貫穿十一期、十四期、機捷區段徵收及單元十二等新興重劃區，東側銜接大坑風景區，也是台中捷運行經路段，車流量大。市府建設局7月25日將辦理松竹路一段(旱溪東路至東山路)燙平作業，工程所需，7月28日到30日將封閉松竹路匝道。

建設局指出，松竹路一段（環中路到東山路）道路燙平，須改道日期是28日（周四）21點30分到29日清晨7點，封閉路段：松竹路一段（軍功路以東）及台74線東向下匝道及西上匝道；另29日（五）21點30分到30日清晨7點，封閉路段：台74線松竹路東向上匝道。

建設局局長陳大田說，松竹路燙平工程，為減低對交通與住戶的影響，軍功路以東(往大坑方向)採夜間施工，軍功路以西採日間施工；另因道路燙平範圍鄰近台74快速道路松竹交流道，已取得公路總局核准封閉松竹路匝道，並協請警察廣播電台播送及公路總局電子看板公告施工訊息，用路人遵守指揮，提前改道。

此外，松竹路一段（環中東路至東山路）南側車道因配合自來水備援管工程計畫，水公司埋管，市府協調，要求加快工程進度以降低對用路人與周邊住戶的影響，目標9月底前完成埋管工程及道路燙平。