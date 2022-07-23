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新北鼓藝節開打！民眾包圍侯友宜拍照 100公尺走了15分鐘

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜到場支持藝文活動，侯友宜在現場致詞並上台表演，離開時則受到大批民眾包圍拍照，導致與公務車短短100公尺距離走了15分鐘才上車。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜到場支持藝文活動，侯友宜在現場致詞並上台表演，離開時則受到大批民眾包圍拍照，導致與公務車短短100公尺距離走了15分鐘才上車。記者李定宇／攝影

2022新北市鼓藝節巡演活動，今在樹林興仁花園夜市舉行。新北市長侯友宜到場支持藝文活動，侯友宜在現場致詞並上台表演，離開時則受到大批民眾包圍拍照，導致與公務車短短100公尺距離走了15分鐘才上車。

侯友宜晚間不但上台表演，也邀請小朋友上台同台演出，之後還稱讚打鼓打的很棒，讓小朋友笑開懷。新北市長侯友宜表示，今年鼓藝節主題「鼓力」，要鼓勵市民勇敢對抗疫情，用行動舞台車方式，深入社區巡迴演出，深入公園、運動場、夜市等不同場地，就近讓民眾欣賞。

今天文化局選在樹林興仁花園夜市舉辦藝文活動，配合7月15日上路國旅補助政策，希望吸引大量人潮來到新北市旅遊，來夜市消費。

侯友宜說，近年來市府團隊努力帶來樹林很多改變，包括興建樹林藝文中心及樹林秀泰影城、樹林生命纪念館、長壽公園停車場新建，以及樹林行政園區及保安攤販集中區翻新再現，提昇地區整體形象及帶動地區整體發展，河濱還規劃許多新的休閒打卡秘境，首座薄膜天幕民生公園藍球場也正式啟用，未來也陸續規劃增建市民活動中心及寵物公園，提供民眾盡情享受運動與休閒的樂趣。

新北市文化局龔雅雯局長表示，鼓藝節持續推廣鼓藝傳承及創新，鼓勵青年學子投入鼓藝表演。今日東山太鼓團團隊由東山高中在校生及畢業校友組成，呈現熱情的太鼓演出；Purity為崇右影藝科技大學學生，帶來青春活力的鼓舞表演；華美藝術舞集由優秀青年舞者共同成立，演出中融入豐富多元的鼓類，展現精彩的傳統民俗舞蹈身段。

文化局表示，2022新北市鼓藝節同步舉辦實體巡演及線上展演，實體巡演最終場於7月24日在中和四號公園文化廣場舉辦，線上展演活動持續至7月31日，眾多精采鼓舞表演節目讓民眾在家輕鬆觀看。

鼓藝節網站：https://ntpc.drumarts-2022.tw

新北市長侯友宜表示，今年鼓藝節主題「鼓力」，要鼓勵市民勇敢對抗疫情，用行動舞台車方式，深入社區巡迴演出，深入公園、運動場、夜市等不同場地，就近讓民眾欣賞。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜表示，今年鼓藝節主題「鼓力」，要鼓勵市民勇敢對抗疫情，用行動舞台車方式，深入社區巡迴演出，深入公園、運動場、夜市等不同場地，就近讓民眾欣賞。記者李定宇／攝影
2022新北市鼓藝節巡演活動，今在樹林興仁花園夜市舉行。記者李定宇／攝影
2022新北市鼓藝節巡演活動，今在樹林興仁花園夜市舉行。記者李定宇／攝影

新北市長 侯友宜

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