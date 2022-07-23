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2022島嶼生活節今晚開幕 八大活動深度體驗療癒和平島

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
2022島嶼生活節今晚開幕，暑假陪你深度體驗療癒的基隆。圖／北觀處提供
2022島嶼生活節今晚開幕，暑假陪你深度體驗療癒的基隆。圖／北觀處提供

「2022島嶼生活節」今晚在基隆和平島登場，今明兩天有島嶼夜唱音樂會、島嶼市集、戶外SUP體驗及地方小旅行等8大活動，為期1個月，讓民眾感受海洋的廣闊與溫柔。交通部觀光局長張錫聰到場，要大家來深度體驗療癒的、不一樣的基隆

今年度島嶼生活節以「療癒」為主題，透過島嶼夜唱音樂會、島嶼市集、島嶼漂浮戶外SUP體驗、海洋攝影展、海洋講座、地方小旅行、沈浸式體驗3大主軸8大活動多面向串連。

北觀處處長陳美秀表示，遊客來到和平島公園將不再只是戲水，透過皇冠海岸觀觀圈的輔導，提升環境友善餐飲、導入智慧觀光、融入環境教育等元素，以深度漫遊取代過路性質的行程，成為能讓基隆市民感到驕傲的和平島公園。

從水域到文化、從白天到晚上、從和平島公園到周邊景點與店家，希望能讓來訪的旅客都能透過不同的活動與體驗感受基隆。限定開辦的深度付費遊程「島嶼小旅行」更將走訪正濱漁港、西二碼頭倉庫、安樂市場、林家洋樓等地。

北觀處主辦的「2022島嶼生活節」，由交通部觀光局張錫聰局長、基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯、產業發展處長黃健峰等人在和平島公園正式揭幕。

開幕現場以原創手作、道地美食、環境生態為理念，邀集40組基隆在地團隊與台灣各離島的限定特色店家共襄盛舉。兩日的「島嶼夜唱」活動，和平島公園特別開放星光時段，邀請6組知名樂團現場演唱。

和平島公園團隊表示，夜遊和平島是許多基隆人年輕時的美好回憶，遊客不僅能伴著音樂和海風感受療癒放鬆的氛圍，還能藉此感受和平島不同於往常的特殊景觀與自然風貌。

近期和平島公園透過引入多元文化、設計創新與風格當代主題活動，屢獲獎項肯定，包含107年svayam最佳無障礙觀光景點獎、109年穆斯林友善環境認證、2021第九屆台灣景觀大獎風景遊憩類傑出獎後，今年再獲「交通部服務獎」社會關懷服務類獎項。

北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw/

北觀粉絲團-幸福北海岸：https://www.facebook.com/northguan/

島嶼生活節 活動官網：https://www.hpipark.org/2022-island-festival

和平島公園粉絲團：https://www.facebook.com/hepingislandpark/

2022島嶼生活節今晚開幕，暑假陪你深度體驗療癒的基隆。圖／北觀處提供
2022島嶼生活節今晚開幕，暑假陪你深度體驗療癒的基隆。圖／北觀處提供
2022島嶼生活節今晚開幕，暑假陪你深度體驗療癒的基隆。圖／北觀處提供
2022島嶼生活節今晚開幕，暑假陪你深度體驗療癒的基隆。圖／北觀處提供
2022島嶼生活節今晚開幕，暑假陪你深度體驗療癒的基隆。圖／北觀處提供
2022島嶼生活節今晚開幕，暑假陪你深度體驗療癒的基隆。圖／北觀處提供

和平島 基隆

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