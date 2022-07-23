影／出席天母啤酒節 柯文哲、黃珊珊體驗乒乓球小遊戲

台北市長柯文哲和副市長黃珊珊今天下午一起出席首屆天母啤酒節活動；柯文哲說天母的萬聖節活動每年都吸引很多人參加，今天是啤酒節第一年，希望能持續辦下去，也辦到每年啤酒節都人山人海。

「2022天母啤酒節」主場活動7月23、24日在天母運動公園熱鬧登場，為期2天的活動不僅邀請陳昇和新寶島康樂隊、陳零九等人氣歌手演唱，還有包含5款特仕款的百款啤酒、60攤商圈及人氣美食、異國料理，現場還有多款趣味啤酒遊戲。

柯文哲和黃珊珊下午一起出席活動，國民黨台北市長參選人蔣萬安稍早也出席活動，蔣萬安離開後柯黃兩人才抵達，雙方並未同台。

柯文哲說，市府今年度進一步與商圈合作，首度推出天母啤酒節活動，協助打造天母專屬特色品牌活動，藉由多元行銷，活絡地方經濟繁榮發展，歡迎民眾多多造訪天母商圈。

活動也邀請以模仿柯文哲著名的中阿裂和柯文哲同台，兩人一起講話時，台下民眾笑說只聽聲音真的不知道哪個是柯文哲。柯文哲和黃珊珊也體驗現場遊戲，柯文哲和天母商圈協會理事長唐笛一隊，黃珊珊和中阿裂一組，比賽將乒乓球彈進杯子，最後由黃珊珊隊以2比1獲勝。

今年活動集結五家在地精釀啤酒廠推出五款「天母特仕版」啤酒，柯文哲在攤位巡禮時也稍微品嘗了五款特仕版啤酒。

北市商業處表示，這次活動與超過100間天母在地店家合作， 7月8日至8月25日只要加入天母商圈官方LINE帳號，就可以享受到店家專屬優惠，還有消費集點抽獎活動。於特約店家單筆消費滿200元可獲得1點，集滿2點即獲得刮刮樂及活動抽獎券各1張，有機會抽到如：Gogoro VIVA MIX、Coleman 氣候達人2-ROOM CURVE帳篷達人系列及Marshall WOBURN II藍牙喇叭等多項大獎。

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