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獨／「敢來找蘇貞昌就架走你」 議員參選人接恐嚇電話

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
陳世軒服務處今日接獲神秘恐嚇電話，對方表示26日敢來找蘇貞昌「一定架走他」，陳世軒在事件後已至新莊分局報案，要求警方查個水落石出。記者張睿廷／攝影
陳世軒服務處今日接獲神秘恐嚇電話，對方表示26日敢來找蘇貞昌「一定架走他」，陳世軒在事件後已至新莊分局報案，要求警方查個水落石出。記者張睿廷／攝影

民眾黨新北市議員參選人陳世軒服務處今日上午接獲一通電話，對方表示行政院長蘇貞昌26日將訪視衛福部台北醫院，威脅陳世軒不准到場，否則「一定派人將他架走。」陳世軒表示，「難道是他上次大聲與蘇貞昌溝通，這次對方直接先恐嚇，節省麻煩？」他已至新莊分局報案，要查個水落石出。

據了解，蘇貞昌預計在26日上午10時訪視新北市新莊區的衛福部台北醫院，不過這個消息尚未正式對外發布。

而陳世軒服務處卻在今日上午接獲一通未顯示號碼的電話，對方劈頭就問「你是不是陳世軒服務處？如果你26日敢來醫院，我們就會派人把你架走。」，語畢，電話便直接掛斷。陳世軒服務處同仁表示，對方言談中，充滿恐嚇與威脅之意。

陳世軒表示，他不是民進黨內部人士，根本不知道蘇貞昌26日會來台北醫院的行程，本來也沒準備會去這場活動，未料現在竟然有人主動打電話來告知，甚至恐嚇。他沒想到自己只是一個普通老百姓，竟然會在治安良好的台灣，遭受到這樣的威脅。

陳世軒說，「難道是我上次在藥局門口大聲地與蘇院長溝通，被維安人員架走，所以對方這次為了節省麻煩，就先打電話恐嚇，讓我『乖一點』嗎？」他嚴正譴責這種行為，更希望法律不要看到官威就繞道，活在恐懼下，不應該是2022年會發生的事。

陳世軒指出，事件發生後，他已到新莊分局報案，希望警方能調閱通聯記錄，查出這通恐嚇電話究竟是誰撥打的，將真相查到水落石出。

陳世軒指出，他的團隊平均只有二十出頭歲，「一群年輕人，被這樣打電話蓄意恐嚇，看到我的同仁害怕的眼神與語氣，我真的沒辦法姑息這種惡意。」

陳世軒 恐嚇 台北醫院

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