疫後難得國際藝術交流 新加坡大師黃意會台南以藝會友

采泥藝術—采泥十周年國際交流計畫首展「塑意與繪境」，今、明兩天邀請新加坡藝術家黃意會到台灣，在台南藝非凡美術館與在地藝術愛好者進行面對面心靈對談，這也是疫後古都第一場國際藝術交流活動，黃意會以藝會友，除邀請大家來看展，也從創作談到人生想法，讓在場人士如沐春風，領略大師的風範。

「塑意與繪境」在華巍藝術新聞及藝非凡美術館多方努力促成下，今年4月20日開展至今，為台南市民提供一場大師級的藝術饗宴。策展人國立台灣藝術大學美術學院院長陳貺怡表示，台灣重要的雕塑李光裕與新加坡極具代表性的畫家黃意會，同年同月同日出生各有輝煌展歷的兩人，首度在台灣以雕塑與繪畫互相交流、彼此對話，不約而同透過風景表達自然環境在人們心中激起的情感與哲思。

兩人的共鳴除了風景，也在媒材上各自的探索。李光裕雕塑中的畫意與黃意會繪畫中的開放性，使兩位具國際知名度的藝術家以當代世界的共通語彙，表達東方文化中的感受領悟，探索意味無窮卻又難以言喻的意蘊與境界，展現在藝術上的就是形神情理兼具、虛實有無並存，既生於意外又蘊於象內的「塑意與繪境」。

黃意會表示，兩年多疫情期間，新加坡的藝術活動幾乎停擺，很羨慕台灣藝術圈仍然一片蓬勃，這次很榮幸能與李光裕大師在美輪美奐的藝非凡美術館共同展出，他來過台南好幾次，但這是第一次展出作品，台南是台灣的文化古都，人文氣息濃厚，民風本質純樸，保存許多古蹟，對台南的印象非常好，是個謐靜、可以放鬆，讓人感到舒服的好地方。

黃意會1954年生於新加坡，畢業於南洋大學，獲理學院生物系榮譽學位，同年舉辦第一次個人畫展，並從1983年起從事專業繪畫至今，舉辦過15次個展，作品也曾受邀在美國、荷蘭、巴黎、日本、上海、深圳及東南亞各國展出，除了美國IBM、花旗銀行、新加坡蘋果電腦、新加坡大華銀行、新加坡航空公司、新加坡發展銀行和德意志銀行等收藏之外，也被加坡美術館、日本福岡市美術館、台灣台中國立美術館、法國巴黎大皇宮美術館等典藏。