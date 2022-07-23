「改變的勇氣」餘波盪漾 新北邀林佳龍上線同賞

新北市長侯友宜日前一張「改變的勇氣」餘波盪漾，林佳龍競辦發言人何博文今表示，新北府發言人張愛晶說改變的勇氣是五股夏綠地誕生紀錄片，圖片沒有附上任何文字說明也沒澄清是紀錄片，對影像紀錄者不尊重。張愛晶表示，歡迎林佳龍及團隊上線觀看，了解30年的垃圾山如何改變。

何博文表示，既然張愛晶說紀錄片紀錄新北人如何一起克服萬難，那為何紀錄片的宣傳照只剩下侯友宜而沒有新北市民？林佳龍競辦發言人李坤城表示，侯市長治理新北市已經有12年，現在訴求改變與勇氣，侯市長要改變什麼才是新北市民關心話題，缺乏首都圈治理思維，需要的是格局改變。

李坤城說，今早出現國民黨議員在國小下跪感謝侯友宜荒唐畫面，難道是侯友宜選情有變化，需要用如此封建和貶低人民頭家的方式來挽救選情？下跪是帝制時代的產物，議員是人民選出的代議士，新北市人民不需要對侯友宜下跪，這是極度不尊重人民的行為。

板橋議員參選人山田摩衣也說，新埔國小新校舍落成，國民黨籍新北市議員周勝考居然率里長、家長會長等人要對侯市長下跪表示感謝，認為政府建設、民代爭取天經地義，不是天皇施捨，難以相信發生這種封建時代謬劇，是反民主示範。

張愛晶對此回應，內心只有選舉的人，當然看什麼都會變成競選語言， 奉勸林佳龍先生多想想能為市民做什麼，也感謝關心新北市朋友對於「改變的勇氣」這部紀錄片的名稱產生共鳴與討論， 留下了許多正向的鼓勵， 呼應了因為大家齊心努力才能將垃圾山改變成為夏綠地的力量展現。

她說，前導預告後，紀錄片Coming soon，也歡迎林佳龍先生和發言群一起上線觀看 ，就會更加了解新北人如何一起努力，展現勇氣將30年沉痾的垃圾山， 改變成為夏綠地，也會更加清楚紀錄片名稱象徵的真諦。