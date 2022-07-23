過期半年寵物食品竟隨手可得 北巿議員籲全面稽查

越來越多人養寵物，但議員發現市面上散裝寵物食品安全問題多，很多沒有包裝或標示，甚至可輕易買到過期半年以上的食品，且相關單位抽查速度慢，竟要花超過一百年才能全數完成稽查，漠視寵物食安，呼籲全面展開稽查。北市動保處回應，近3年沒有發現危害健康的寵物食品，未來將加強市面寵物食品店家宣導及查核次數。

議員楊靜宇表示，接到飼主陳情，買小包散裝食品給飼養的狗吃，沒想到每吃就鬧肚子送醫，他的助理團隊到不同地點買寵物食品，發現輕易就能買到過期半年以上或來源不明的散裝寵物食品、零食，甚至還有沒有任何包裝和標示的牛皮棒棒腿、牛皮骨等，散裝食品看似包裝、標示完整，但無法得知來源也不能確認保存期限真偽。

楊靜宇說，實體和網路通路充斥黑心寵物食品，有人在臉書販售寵物食品被檢舉沒包裝、未經檢驗合格，主管機關竟說臉書公司無法提供違反動保法相關案件的帳號個資，所以無法查察，變相縱容網路通路，成為非法寵物食品的販賣天堂。

楊靜宇說，北市相關營業店家多達2901家，每年抽查家數卻是一年比一年少，2017年抽查27家，之後兩年各抽檢25家，2020年為24家，去年抽檢數僅剩11家，抽檢數只及店家數的千分之八，換算下來要花116年才能全數完成稽查，罰處也很輕，都採行政指導輕縱了事，只要有改善就一毛錢也不罰，業者根本罰不怕，也集中在特定店家。

動保處表示，去年在北市11處寵物食品店家採購96件產品送驗，更委託專業實驗室針對法定的病原微生物與有害健康物質含量進行372件檢測，結果皆符合法定標準，近3年沒有發現危害健康的寵物食品。

動保處表示，針對寵物食品的商品標示及產品或業者申報情形稽查，受查商品共109件，查獲其中33件標示不符或未依法申報，已輔導業者限期完成改善，許多業者因不清楚法規而誤犯，後續配合改善良好，尚無被裁罰情形。

動保處表示，將加強市面寵物食品店家宣導及查核次數，依12行政區平均分配查核店家家數，並將不合格者及產品生產製造商造冊列管，後續針對列管名單加強追蹤查核標示及申報情形，也會加強宣導。