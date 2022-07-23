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「我只在乎你」鄧麗君名曲市場響起 汐止買菜民眾驚喜

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
汐止愛樂樂團今天演出鄧麗君紀念音樂會。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
汐止愛樂樂團今天演出鄧麗君紀念音樂會。圖／台灣藝術創生文化基金會提供

汐止愛樂樂團今天到新北市汐止忠厚市場辦鄧麗君紀念音樂會，不少民眾聽到「我只在乎你」等經典名曲管弦樂聲，顧不得買菜，循聲上樓到活動中心聆聽，這場音樂演出長達1小時，讓汐止民眾過了癮。

主辦單位台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉說，疫情讓很多人的生活都受到影響，鄧麗君的溫柔具有穿透的力量，因此籌辦音樂會來療癒身心。而藝術應該就生活裡，特地在忠厚市場的2樓演出，在生活裡就能遇到藝術，讓「水返腳」地區有更多文化能量與藝術生活。

鄧麗君文教基金會執行長鄧永佳表示，今年是鄧麗君逝世27周年，非常感謝鄧麗君的歌迷經過這麼多年依舊喜歡她、愛護她。今年的主題是「撫慰人心的永恆溫柔」，這兩年因為疫情的關係，大家壓力都很大，希望透過音樂溫暖更多的人。

汐止愛樂團長周孟峰是鄧麗君的忠實粉絲，去年發願為偶像辦「鄧麗君紀念音樂會」後，今天促成「汐止愛樂」在汐止忠厚市場在地演出，他也覺得非常有意義。

今天鄧麗君紀念音樂會是台灣藝術創生文化基金會、鄧麗君文教基金會主辦，汐止區公所協辦，由汐止愛樂樂團演出。以23人管樂團編制演出鄧麗君經典音樂，長達1小時。讓許多專程前來跟路過買菜的汐止民眾過癮，沉浸在悠揚樂聲中，汐止區長陳健民也到場。

汐止愛樂樂團今天演出鄧麗君紀念音樂會。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
汐止愛樂樂團今天演出鄧麗君紀念音樂會。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
汐止愛樂樂團今天演出鄧麗君紀念音樂會。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
汐止愛樂樂團今天演出鄧麗君紀念音樂會。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
汐止愛樂樂團今天演出鄧麗君紀念音樂會。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
汐止愛樂樂團今天演出鄧麗君紀念音樂會。圖／台灣藝術創生文化基金會提供

汐止 音樂會 樂團

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