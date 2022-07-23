關帝爺生日捐兩千 超好運連筊6聖杯得純金龜

昨天農曆6月24日為關聖帝君生日，全台各地關公廟都舉辦盛典，位在新北市瑞芳區的勸濟堂，也舉辦擲聖杯博金龜活動，民眾在臉書「瑞芳大小事」就說捐了兩千後，連續聖杯帶回金龜，讓網友大呼幸運。

有百年歷史的勸濟堂供奉關聖帝君，是金瓜石地區的守護神。勸濟堂最有看頭的就是背山望海，高35台尺、重25噸，全台最大的純銅關公聖像。

昨天關聖帝君生日，民眾因此前往奉獻卻意外獲得一支純金龜，民眾將好運貼上臉書瑞芳大小事表示，「今天盛逢帝君生日，想著中午有空，趕忙和老婆騎車上山參拜帝君。兩手空空想說奉獻2000，讓帝君愛吃甚麼自己去買，結果竟然得到10次博金龜的機會，就這樣連續的聖杯，我帶了一隻金龜回家了。」