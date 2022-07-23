聽新聞
test
0:00 / 0:00
關帝爺生日捐兩千 超好運連筊6聖杯得純金龜
昨天農曆6月24日為關聖帝君生日，全台各地關公廟都舉辦盛典，位在新北市瑞芳區的勸濟堂，也舉辦擲聖杯博金龜活動，民眾在臉書「瑞芳大小事」就說捐了兩千後，連續聖杯帶回金龜，讓網友大呼幸運。
有百年歷史的勸濟堂供奉關聖帝君，是金瓜石地區的守護神。勸濟堂最有看頭的就是背山望海，高35台尺、重25噸，全台最大的純銅關公聖像。
昨天關聖帝君生日，民眾因此前往奉獻卻意外獲得一支純金龜，民眾將好運貼上臉書瑞芳大小事表示，「今天盛逢帝君生日，想著中午有空，趕忙和老婆騎車上山參拜帝君。兩手空空想說奉獻2000，讓帝君愛吃甚麼自己去買，結果竟然得到10次博金龜的機會，就這樣連續的聖杯，我帶了一隻金龜回家了。」
網友則大呼超好運、帝君的加持一定發發發，勸濟堂對此表示，昨天約有100多人擲杯博金龜，但僅有兩人連續6次聖杯帶回金龜，金龜都是純金打造，每隻價值超過萬元以上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言