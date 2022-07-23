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關帝爺生日捐兩千 超好運連筊6聖杯得純金龜

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
民眾昨捐兩千元給勸濟堂，連擲6聖杯獲得萬元純金龜。圖／瑞芳大小事臉書翻攝
民眾昨捐兩千元給勸濟堂，連擲6聖杯獲得萬元純金龜。圖／瑞芳大小事臉書翻攝

昨天農曆6月24日為關聖帝君生日，全台各地關公廟都舉辦盛典，位在新北市瑞芳區的勸濟堂，也舉辦擲聖杯博金龜活動，民眾在臉書「瑞芳大小事」就說捐了兩千後，連續聖杯帶回金龜，讓網友大呼幸運。

有百年歷史的勸濟堂供奉關聖帝君，是金瓜石地區的守護神。勸濟堂最有看頭的就是背山望海，高35台尺、重25噸，全台最大的純銅關公聖像。

昨天關聖帝君生日，民眾因此前往奉獻卻意外獲得一支純金龜，民眾將好運貼上臉書瑞芳大小事表示，「今天盛逢帝君生日，想著中午有空，趕忙和老婆騎車上山參拜帝君。兩手空空想說奉獻2000，讓帝君愛吃甚麼自己去買，結果竟然得到10次博金龜的機會，就這樣連續的聖杯，我帶了一隻金龜回家了。」

網友則大呼超好運、帝君的加持一定發發發，勸濟堂對此表示，昨天約有100多人擲杯博金龜，但僅有兩人連續6次聖杯帶回金龜，金龜都是純金打造，每隻價值超過萬元以上。

位在新北市瑞芳區的勸濟堂，廟方興建巨型關公坐像守護金瓜石區域。記者李定宇／攝影
位在新北市瑞芳區的勸濟堂，廟方興建巨型關公坐像守護金瓜石區域。記者李定宇／攝影

瑞芳 生日

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