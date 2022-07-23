新北市珊瑚移植志工培訓 明起開放報名

為協助我國海域珊瑚復育，新北市漁業處舉辦珊瑚移植工作坊，與台灣海洋大學合作於本月底辦理珊瑚移植工作坊活動，活動並在明天中午12時開放網路報名，限量25名，協助移植珊瑚與照顧珊瑚。

珊瑚是熱帶及亞熱帶海域中不可或缺的重要角色，珊瑚礁生態系涵養了許多海洋生物，近年來受到海洋環境改變及人為破壞，使得珊瑚礁生態逐漸失去平衡。

海洋大學在新北市卯澳灣調查珊瑚移植場域，發現卯澳灣海下10米深的礁岩地形的珊瑚覆蓋率較高，較適合珊瑚移植試驗，因此與新北市政府漁業處合作規劃將卯澳灣作為東北角地區珊瑚移植試驗場所。

為了在卯澳灣辦理珊瑚移植工作，將辦理1場次珊瑚移植工作坊，號召25名具有進階開放水域潛水證(AOW)的民眾一起加入珊瑚移植工作坊的志工訓練行列，活動全程免費，主辦單位會提供氣瓶1支、浮力背心(BCD)、調節器及配重。

新北漁業處長張麗珍表示，本處將新北市海洋資源復育園區打造成珊瑚的復育基地，後續將復育後強壯健康的珊瑚，移植至卯澳灣天然環境，作為台灣東北角海域珊瑚移植的示範區。