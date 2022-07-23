人力不足疲於應付傳死傷 新北環保工會要求改定時定點

「台北市250萬人有4600位清潔員，新北市400萬人僅有約5298位清潔員」，新北環保局工會理事長許效溢認為，新北不時傳出清潔隊員死傷案件，原因就出在人力不足，應盡快將循線收運改為定時定點，保障職場安全。

環保局表示，收運方式涉及民眾長期習慣等多重因素，考量收運路線道路幅寬、交通流量以及民眾接受度，會逐步改為定時定點。

今年5月新北市環保局招聘828名清潔隊員，不少民眾報名奮力扛沙包希望搶下鐵飯碗，但看在環保局工會成員則是不勝唏噓，因為年初至今清潔隊不時傳出隊員死傷案件，工會認為原因就出在清潔隊人力不足。

5月底蘆洲清潔隊班長昏倒資收站內送醫後不治，環保局認定因公殉職。今年陸續發生瓦斯罐爆炸燒傷清潔員、資收車司機心肌梗塞死亡，意外頻傳。

許效溢認為，台北縣時代清潔隊員達6500人，升格後每年約300名隊員離職，期間至少3年沒有招聘，北市1名隊員負擔543位民眾垃圾、新北卻是1比755。

他說，新北市許多地方仍採循線收運方式，清潔隊員站在車後風險相當高，瓦斯罐爆炸灼傷清潔員，就是因隊員站在車後才被火燒到，工會長期推動垃圾車收運比照北市採定時定點，隊員不必站在車後相對安全，但環保局長官擔心民怨遲遲未積極推行。

市議員邱烽堯表示，目前中和部分地區已經採定時定點收運垃圾，藉擺設子母車減少清運人力，雖然收運路線改變會造成民怨，但是經與民眾溝通後，多數民眾可理解，也方便上班民眾丟垃圾。

環保局則表示，垃圾收運方式涉及民眾長期習慣，並需顧及年長者垃圾交付方式，以循線收運為主、定點收運為輔。會持續推動定時定點垃圾收運，並考量收運路線道路幅寬、交通流量以及民眾接受度，逐步將現行循線清運點改為定時定點。