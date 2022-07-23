新埔國小整建今啟用 周勝考當場向侯友宜下跪致謝
新北市板橋區新埔國小今舉辦校舍整建工程啟用典禮，由新北市長侯友宜主持，新埔國小歷時11年改建兩棟校舍，板橋區議員在場感謝侯友宜下令整修學校，當場向侯友宜下跪感謝，侯則起身連忙揮手拜託快起身。
周勝考表示，新埔國小在他從政28年，從校區改建、四維公園要做停車場到現在，只有侯市長第一次來視察時，因為兩間教室天花板坍塌改建8間，侯友宜當時就下令要求立即改建，尤其體育中心本來沒有蓋建，經過侯市長3次才有今天新校舍可使用，當場在現場代表學校家長表示感恩在德，並向侯友宜下跪致謝。
新埔國小校舍整建工程經費約11.8億元，第一期自101年至107年竣工完成新埔樓建設。第二期自106年至111年3月竣工，共耗時11年多，打造新埔樓、勤學樓、采藝樓三棟大樓及校園操場。
新埔國小陳維穎校長指出，學校邀請藝術家打造具學校多才多藝特色的陶板藝術牆，同時校舍也結合公共藝術打造美學校園，共有4大公共藝術，包含第一期校門口歡樂新樂園，第二期校園內廣場的知識森林、作為閱讀空間的新埔小學堂及圖書館入口意象，陶冶學生藝術氣質。
此外，嶄新的校舍融入聯合國永續發展目標六項目標，分別是終止飢餓、優質教育、氣候行動、責任消費及生產、減少不平等及健康與福祉，以完善硬體建設呼應學校辦學理念。
侯友宜表示，新北市將學生學習品質與校園安全環境列為首要之務，自108至今推動美強生計畫並優化教學環境，包含校舍補強工程279棟、新設校及老舊校舍整建16校、老舊廁所改善1000間、視聽教室優化、老舊校舍斜屋頂改善、圖書館改造及校園體育衛生改造，投入經費超過100億。此外，自去年起編列教育經費超過630億，是這50幾年以來，首次成為全國教育經費第一高的縣市，代表對教育的投入與支持。
教育局表示，新埔國小校舍改建秉持學校與社區共榮、共好的理念，結合校舍改建共構地下3層停車場，提供417個汽車停車位及76個機車停車位。此外，學校圍牆也一併退縮，並將電箱電桿遷移採地下化，打造安全、友善、優質、無礙的通學與人行環境。
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