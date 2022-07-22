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潮級玩家推薦新北首座海上運動中心 侯友宜下海玩SUP

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
潮級玩家推薦新北首座海上運動中心，侯友宜下海玩SUP。圖／體育處提供
潮級玩家推薦新北首座海上運動中心，侯友宜下海玩SUP。圖／體育處提供

新北青春山海線擁有豐富的運動觀光資源，金山中角灣打造為海上運動中心，提供多元的水上運動服務。疫情後，開啟夏日戶外運動模式。市長侯友宜今天與萬里大鵬國小、金山中角國小及金山高中等衝浪社團學生，到中角灣一同體驗SUP運動，推廣北海岸運動觀光。

侯友宜表示，新北市有16座國民運動中心，數量全國第一，市府自108年起推動運動中心2.0計畫，以「新北運動聚點」為品牌，設置運動天幕和健身中心，目前完成36處運動聚點，其中之一就是結合優美的青春山海線，在金山中角灣打造的首座海上運動中心。今年底還會再增加9聚點，4年總共設置45處運動聚點，提供民眾更完善的運動服務。

侯友宜說，中角國小建造全台首座衝浪運動教育園區，周邊學校也將各種水域活動融入校本特色課程，未來規畫辦理衝浪暨陸上衝浪滑板盃賽，接軌國際衝浪賽事，培育衝浪運動專業人才在國際賽場上為國爭光，讓金山中角灣成為水上運動玩家的首選之地。

潮級玩家小傅教練說，近年來中角灣水上運動受歡迎程度高漲，海域沙灘及岩岸交錯，海浪平穩時適合新手民眾體驗SUP運動，海水漲、退潮時就是海上霸主的專業衝浪舞臺。SUP技巧簡單入門容易，可採站姿、坐姿或跪姿，握著槳在水面做划行，由於需要運用全身的肌肉在板上保持平衡，同時具備休閒娛樂及運動健身的效果，非常適合初階親水體驗的民眾。

想要學習衝浪的民眾，中角灣衝浪中心提供各種衝浪教學課程，專業的教練指導，讓衝浪新手享受追浪帶來的趣味。

體育處表示，金山中角灣位處絕佳場域，串連中角國小及中角灣衝浪中心成為衝浪運動教育園區，提供戶外練習的場域，營造衝浪體驗的情境空間，除了三級學校向下扎根的安全水域活動教育之外，每年夏天也推出各種水域活動體驗，超過2000個免費名額，提供專業教練服務，初學者也可以輕鬆享受水上運動的樂趣。

潮級玩家推薦新北首座海上運動中心，侯友宜下海玩SUP。圖／體育處提供
潮級玩家推薦新北首座海上運動中心，侯友宜下海玩SUP。圖／體育處提供
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中角灣 金山

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