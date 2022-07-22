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滬尾藝文舊情淡水系列 蘇文魁說老照片故事

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
「滬尾藝文休閒園區」發表系列二「淡水的前世今生」則是由文史工作者蘇文魁彙整老照片及相關文史資料。 圖／紅樹林有線電視提供
「滬尾藝文休閒園區」發表系列二「淡水的前世今生」則是由文史工作者蘇文魁彙整老照片及相關文史資料。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區「滬尾藝文休閒園區」，今年五月展出《舊情淡水-淡水有故事》系列展覽，又發表系列二「淡水的前世今生」則是由文史工作者蘇文魁彙整老照片及相關文史資料，以36單元訴說關於淡水自西元1721年至今日的歷史文化及轉變，引領大家沉浸於淡水的前世今生。

淡水中學生口中的「蘇爸」蘇文魁，是淡水知名文史工作者，自幼於淡水長大，他回憶起兒時家搬到淡水的『殼牌倉庫』，住進清代時期建造的古屋，而他最鍾愛的母校-淡江中學，以及受洗成為基督徒的淡水教會，兩者背後皆藏有深遠悠久歷史意義與故事。加上本身對文史工作的興趣與淡水深厚的情感，讓他決心投入淡水文史的研究，推動在地文化工作。

展覽系列二「淡水的前世今生」以36單元呈現淡水的歷史文化與人文轉變，分別為「馬偕博士與淡水」、「滬尾偕醫館」、「新教育發祥地：牛津學堂」以及「全台女子首學：淡水女學堂」，記錄著西元1872年馬偕博士來台宣教，改變了淡水在地人民生活，蘇文魁刻意挑選多張老照片，包括1914年淡江中學畢業紀念冊上的「和蘭風情淡水舊街」、標註「詩美之鄉：淡水」明信片，以及1960年間淡水巷弄間的洋樓、教堂、街屋等，透過昔日照片影像，呈現淡水早期通商與殖民時期的歷史過往，園區也歡迎民眾們前往參觀，感受淡水的前世今生。

淡水 文史工作者

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