私設焚化爐燒動物屍體引惡臭 汐止民眾不滿

汐止區五指山區的長青里，被發現里內一處新開的寵物生命花園，裡頭有私設焚化爐燒動物屍體引發的臭味，引起民眾不滿，今(22)日新北市政府動保處、環保局、公所等相關單位人員會勘，附近居民們也出席表達不滿訴求。

民眾說，會聞到燒東西的味道，大家都懷疑是山上這邊的就是茸茸園的，而且臭味久久不散，另外，因為山區都沒有自來水，全部喝的都是溪水，如果燒完了灰燼隨地掩埋也會污染水源，尤其空污真的受不了，第一個訴求就是現在質疑是不是合法，如果不合法就不應該在這裡做，第二個就是空氣污染不希望住宅區受到影響，再來就是水質。

長青里長陳建興指出，這幾個禮拜里民一直在反應聞到味道、濃煙，很多人都在群組討論這個問題，後來發現是在燒動物大體，認為在離住宅區太近的地方這樣燒絕對不行，會影響住戶，而且帶給居民恐懼，畢竟燃燒起來整片林地燒起來，後果不堪設想。

居民也說，動物屍體不好燒，需要800度C以上才能燒好，後面尾氣還要處理，否則不祇是空氣污染，還會產生惡臭、毒性物質等，請鄉親特別關心這個問題。一定要請行政部門負起責任，不能讓它完成設立，否則沒完沒了，大家沒有了乾淨的空氣，也沒有了安寧！

里長陳建興表示，當天會勘討論合法性，包括建物、貨櫃等等，各項認定像是拆除隊認為建物不是合法，所以，將要排拆，限期改善，煙則涉及空污法，第三稽察隊也會來查察，環保、動保都會針對法規再查，這邊也建議未取得合法前，包括試營運等等都不行。現場看了後，認為很多東西都不合法，像是山坡地的開發整理、一旁國有財產局的土地應該也不能使用、鐵皮屋也根本沒取得合法執照，希望相關單位能夠從嚴處理。