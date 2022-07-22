金山區里長攜手青農 活化土地復育跳石芋

金山跳石地區以出產芋頭最為出名，被稱作為跳石芋，但近年來農業人口老化，年輕人外移，種植相當繁複的跳石芋越來越沒有人種植，為了將跳石芋盛況找回來，金山區永興里長許瑞林攜手青農一起復育，活化耕地種下三萬株的跳石芋頭，而友善的種植方式也意外的讓生態逐漸恢復。

永興里長許瑞林指出，金山區的跳石芋頭在極盛時期，幾乎是每一片田都可以見到蹤影，品質好到外銷日本，讓吹海風的跳石芋揚名海外，然而隨著人口老化，加上年輕人多數不願意種植這個照顧起來相當繁複的跳石芋越，導致耕地漸少、產量也不如以往，因此為了將跳石芋找回來，攜手青農王御庭一起復育，活化自己原本雜草叢生的土地，盼望可以讓跳石芋頭的盛名復興並延續。

里長許瑞林有感於農業人口老化，年輕人願意種植芋頭得少，恰好碰上王御庭從去年開始復育跳石芋，於是今年里長許瑞林也提供自己約七分大的土地，讓王御庭試著復育看看，現在三萬株的芋頭種下去，芋頭還沒有長大，但是農田周邊的生態卻已經慢慢地回來。

青年農夫王御庭說，復育芋頭不是立竿見影的事，眉眉角角相當多，加上是友善耕種的芋頭田，需要等待三年的時間，讓田地周圍的生態完整，透過生物鏈的自然防治，益蟲吃害蟲，才能讓芋頭長得好，第一年的種植就發現了善於、負子蟲、紅娘華與螢火蟲的幼蟲，期待在持續復育之下，不僅將跳石芋頭給種回來，更加也要將消失的生態給找回來。