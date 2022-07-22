關聖帝君聖誕千秋 瑞芳勸濟堂團拜場面盛大

瑞芳區金瓜石的勸濟堂，是在地重要的信仰中心，不只歷史悠久現今還擁有全東南亞最大的關公銅像，吸引許多遊客和信徒前往朝聖，今(22)日逢關聖帝君聖誕千秋，民政局及各界地方人士和信徒前來參加團拜儀式，場面盛大。

勸濟堂主委簡維正表示，今天很高興各界前來勸濟堂參加團拜，希望在任內主委的期間，能把勸濟堂規劃成文創特區，希望觀光客前來時能感到舒適並獲得心靈上的寄託。

民政局局長柯慶忠說，很榮幸受邀參加勸濟堂的年度盛事，特別感謝勸濟堂廟方在地方上公益慈善不遺餘力，疫情期間也給新北市政府許多支持。

後疫情時代來臨，今日勸濟堂迎來盛大的場面，現場遊客和信徒絡繹不絕，大家一同熱鬧慶祝關聖帝君聖誕，期盼疫情趕快消失，大家能恢復正常生活。