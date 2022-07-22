快訊

「類熱浪」來襲...勞工可享高溫假、高溫津貼？ 勞動部回應了

無人機入侵空域害桃機暫停起降34分鐘 17航班逾千人受影響

「鎏金時尚夜」8月6日登場 跨界演繹礦山之美

觀天下／ 記者/陳郁薇 瑞芳報導
黃金博物館礦山藝術季系列活動壓軸登場的「鎏金時尚夜」，將於8月6日水湳洞十三層遺址盛大舉行國際級走秀。 圖／觀天下有線電視提供
黃金博物館礦山藝術季系列活動壓軸登場的「鎏金時尚夜」，將於8月6日水湳洞十三層遺址盛大舉行國際級走秀。 圖／觀天下有線電視提供

黃金博物館礦山藝術季系列活動壓軸登場的「鎏金時尚夜」，將於8月6日水湳洞十三層遺址盛大舉行國際級走秀，由國際知名時尚設計師潘怡良擔任藝術總監，與享譽國際的優人神鼓團隊跨界合作，以古老又前衛的全新型態演繹礦山文化。

十三層遺址為昔日水湳洞、金瓜石一帶重要的選煉廠，用以提煉金銀銅礦，承載臺灣輝煌採金歷史記憶。2022礦山藝術季以「礦山結晶」為主題，在十三層遺址舉辦「鎏金時尚夜」，透過跨界融合，整合水湳洞金瓜石的礦業歷史記憶、在地產業、礦物地質特色等多項議題，除了帶來豐富的視覺饗宴，也藉由全新的展演形式，讓民眾重新感受水金九礦山文化之美。

藝術總監潘怡良表示，「鎏金時尚夜」走秀服裝擷取水湳洞十三層遺址天地間靈動之韻味，以鎏金時光斑駁及層疊為創意發想，運用針織將金、銀、黑、銅的礦山色系融入其中，呈現萬物各得其和以生、衣以載道、協和萬邦的意象。

黃金博物館館長謝文祥說，優人神鼓長年以礦山為發展基地，在今年「鎏金時尚夜」活動，推出新作「陽歌行」，優人神鼓依山而行，傍水而演，將十三層的壯闊與群山的浩瀚融入演出，透過擊鼓藝術，呈現始終合一的意境，歡迎民眾屆時可以踴躍參加，一起感受一下跨界合作激盪出的火花。

礦山 遺址

延伸閱讀

二本松砲台遺址 苗栗爭取登錄史蹟類有形文化資產

鵝鑾鼻賣店改建意外發現重要歷史遺跡 4000年前文資寶藏重見天日

河北整治礦區 昔殘山長出綠林

金瓜石荒廢酒保口現風采 「可以吃」的地景藝術

相關新聞

私設焚化爐燒動物屍體引惡臭 汐止民眾不滿

汐止區五指山區的長青里，被發現里內一處新開的寵物生命花園，裡頭有焚化爐燒動物屍體引發的臭味，引起民眾不滿，今(22)日新北市政府動保處、環保局、公所等相關單位人員會勘，附近居民們也出席表達不滿訴求。

潮級玩家推薦新北首座海上運動中心 侯友宜下海玩SUP

新北青春山海線擁有豐富的運動觀光資源，金山中角灣打造為海上運動中心，提供多元的水上運動服務。疫情後，開啟夏日戶外運動模式...

北海岸百人牽罟傳統捕魚技重現 侯友宜：帶動觀光人潮

新北市金山、萬里區公所今天在下寮海灘合作舉辦牽罟活動，百餘民眾親自體驗牽罟捕魚技法，市長侯友宜也到場一起拉網，侯友宜說，...

北市議員不滿foodpanda霸王條款仍在 消保官：追蹤刪除狀況

外送平台foodpanda突襲式宣布對消費者加收「平台費」，北市消保官已收400多件投訴，介入調查。但議員王鴻薇表示，f...

「衝啊！」侯友宜參加AI機器人挑戰賽與學生齊高喊

新北市攜手關懷台灣文教基金會昨天到今天辦跨縣市交流活動，20校200位國中小師生參與AI機器人挑戰賽，市長侯友宜今天中午...

顏蔚慈被投訴違反自主健康管理 新北衛生局開罰3千元

民進黨新北市第四選區（三重、蘆洲）議員參選人顏蔚慈7月12日確診，但被民眾爆料，在自主健康管理期間，昨天（21日）上午跟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。