「鎏金時尚夜」8月6日登場 跨界演繹礦山之美

黃金博物館礦山藝術季系列活動壓軸登場的「鎏金時尚夜」，將於8月6日水湳洞十三層遺址盛大舉行國際級走秀，由國際知名時尚設計師潘怡良擔任藝術總監，與享譽國際的優人神鼓團隊跨界合作，以古老又前衛的全新型態演繹礦山文化。

十三層遺址為昔日水湳洞、金瓜石一帶重要的選煉廠，用以提煉金銀銅礦，承載臺灣輝煌採金歷史記憶。2022礦山藝術季以「礦山結晶」為主題，在十三層遺址舉辦「鎏金時尚夜」，透過跨界融合，整合水湳洞金瓜石的礦業歷史記憶、在地產業、礦物地質特色等多項議題，除了帶來豐富的視覺饗宴，也藉由全新的展演形式，讓民眾重新感受水金九礦山文化之美。

藝術總監潘怡良表示，「鎏金時尚夜」走秀服裝擷取水湳洞十三層遺址天地間靈動之韻味，以鎏金時光斑駁及層疊為創意發想，運用針織將金、銀、黑、銅的礦山色系融入其中，呈現萬物各得其和以生、衣以載道、協和萬邦的意象。

黃金博物館館長謝文祥說，優人神鼓長年以礦山為發展基地，在今年「鎏金時尚夜」活動，推出新作「陽歌行」，優人神鼓依山而行，傍水而演，將十三層的壯闊與群山的浩瀚融入演出，透過擊鼓藝術，呈現始終合一的意境，歡迎民眾屆時可以踴躍參加，一起感受一下跨界合作激盪出的火花。