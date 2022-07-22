獨／市政辯論打不到點 王義川成林佳龍秘密武器

民進黨新北市長參選人林佳龍，除了持續以恩恩案砲打新北市府，其他包括林口交流道、社會住宅等市政話題則是激不起火花，林佳龍為加強市政議題上的攻略，目前已找台中市交通局前局長王義川作為選戰策略戰將，林佳龍選辦發言人李坤城表示，王義川也將研議未來4年新北可提出的新政見。

今年3月曾宣布參選台中市長的王義川，為林佳龍子弟兵、台中市交通局前局長，他目前已經悄悄進入民進黨新北市長候選人林佳龍選戰團隊，主要負責為林佳龍選戰議題發揮做策略性研究，為林佳龍在這4個月中端出能創造聲量的議題。

林佳龍從宣布參選新北至今，除了一路提及的恩恩案，包括新北交流道建設、社會住宅等議題攻防，最後都淪為口水戰很快煙消雲散，尚未對新北市長侯友宜選情造成衝擊，為加強市政議題攻防，因此找來有捷運、交通工程專業能力的王義川助陣。

據悉，侯友宜口中最常提及的政績五股垃圾山、新泰塭仔圳土地重整，綠營團隊正針對兩處改變所造成的商機流失、人民因此失去工作做數據化整理，將凸顯出兩處改變後所造成的人民經濟問題。而林佳龍曾任交通部長、王義川是軌道交通專業，兩人未來有極大機率用力檢討侯友宜過去12年的交通建設成績。

王義川對此表示，除了新北過去12年交通建設以外，其他各項新北市政未來都會提出檢討。李坤城則說，政策議題目前由民進黨立委羅致政掌管，針對新北市政王義川將與民進黨在地立委吳秉叡及羅致政共同討論，主要負責未來四年新北的新政見研議。