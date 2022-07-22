北市議員不滿foodpanda霸王條款仍在 消保官：追蹤刪除狀況

外送平台foodpanda突襲式宣布對消費者加收「平台費」，北市消保官已收400多件投訴，介入調查。但議員王鴻薇表示，foodpanda否認突襲收費並拒絕退費，態度強硬，契約中「保留隨時更改訂閱優惠內容的權利」的霸王條款也沒刪，不把市府當一回事。簡任消保官龔千雅說，業者已發函請總公司刪除，後續會持續追蹤進度。

王鴻薇今天質詢時表示，foodpanda外送平台6月6日宣布從6月7日起對特定地區的外送訂單增收平台費，這樣突襲式收費讓許多消費者不能接受，消保官6月20日進行行政調查，foodpanda在會中態度強硬，商業處要調查外送平台在北市是否壟斷，發文希望了解配合商家數量，但foodpanda已讀不回，完全不把市府當一回事，北市府威信蕩然無存，要如何保障消費者權益？

王鴻薇說，現階段首要目的就是要求外送平台突襲收費應負責讓訂閱制會員能有退場機制，也要求平台業者提供市占率數據，來補足送平台自治條例不足，才能有明確保障消費者權益的法源依據，避免未來成平台業者脫罪之詞。

龔千雅說，將確認foodpanda是否依法、依約，前一次會議有釐清依法部分有適法性疑慮，目前朝向業者沒有依約，會依據個別消費者提出的消費爭議要求業者處理，目前收案400多件，其中20多件有再提起調解。

王鴻薇說，若有四百多人陳情，為何不能以通案處理？龔千雅說，希望做成通案，將發函行政院研議相關條例，北市自治條例未針對訂閱制有相關規定，也會再研議，若後續以通案處理，會和主管機關研究看能否訂在自治條例。

霸王條款部分，龔千雅說業者回覆已寫信至總公司刪除，會追蹤後續狀況。商業處長高振源說，有問過平台業者實際家數，對方認為屬於商業機密，將行文公平會。