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北市祭3000元節能家電補助 地址在轄內就可申請

中央社／ 台北22日電

北市環保局表示，即日起到11月30日，不限戶籍、只要用電地址在北市的家庭住宅，就可申請每台3000元的節能家電汰換補助，經費有限、額滿為止。

北市環保局新聞稿表示，即日起到11月30日，居住於北市轄內的民眾汰購能源效率1級節能冷氣冰箱，每台可享新台幣3000元補助。

環保局指出，若再搭配財政部貨物稅減免，每台最多退稅2000元，相當於每台最高可獲取5000元補助金，每一申請人最多可申請5台，經費有限，額滿為止。

環保局表示，本次補助對象不限台北市民，只要是用電地址位於北市轄內的家庭住宅就可以申請。不過為避免舊機回流市面，可獲補助的冷氣及冰箱必須是汰舊換新，且新冷氣或冰箱必須有經濟部能源局一級能源效率標示，被汰換掉的機器，民眾要跟商家要環保署廢四機回收聯單，才能獲得補助。

環保局提醒，申請補助所需文件，務必備妥廢四機聯單正本、載明新機型號的發票影本、近一期電費單等。

除了住宅家電補助，環保局「社區節能改造補助計畫」申請踴躍，為持續提高社區公共區域用電效率，環保局第2次公告補助社區，延續社區汰換照明及空調補助外，更納入能源管理系統申請項目，社區可依需求任選方案組合申請補助，最高可補助達50%經費。

環保局指出，今年社區節能改造補助計畫第1次公告已核定36個社區申請，推估約可節電96萬度，減少排碳放約481公噸，節省電費約335萬元。

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