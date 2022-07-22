北市高溫紅色燈號 發布熱浪預警通報、啟動應變

台北市政府環境保護局今天表示，交通部中央氣象局午前高溫資訊，北市為紅色燈號，已發布熱浪預警通報，啟動高溫應變措施如植栽澆灌、高溫勞檢、關懷獨居長者及街友等。

環保局發布新聞稿表示，已依北市熱浪預警機制，發布熱浪預警通報，相關單位立即啟動高溫應變措施。

環保局說，今年截至目前共啟動5次熱浪預警通報，執行成果包括道路高溫灑水里程323公里及公園處植栽澆灌43萬3182平方公尺；北市府勞動局高溫勞動檢查事業57場次；北市府社會局關懷獨居長者、獨居身心障礙者及街友6042人次等。

環保局表示，將加強長時間戶外作業清潔隊員職業安全衛教與巡視作業情形，適時調整作業時間並提供充足飲用水及休息場所。

環保局說，氣象局預估明天到24日北市等部分縣市可能出現極端高溫，民眾宜減少外出、做好戶外防護，另可將空調設在攝氏26度到28度，避免室內、外溫差過大影響身體健康。