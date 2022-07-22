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北市第6次公告酒駕累犯 其中1人被逮3次

中央社／ 台北22日電

北市交通事件裁決所今年第6次公布酒駕累犯姓名與照片，共3人，有2人已經是第2次犯，1人是3次被逮。

台北市交通事件裁決所今年第6次公告酒駕累犯名單，共有3人，分別計有累犯2次2人及累犯3次1人。

裁決所表示，高姓男子前次酒駕於109年9月4日駕駛機車在松高路遭攔停，今年6月4日駕駛機車在延吉街被警方攔下開單，酒測值0.23。

裁決所表示，林姓男子前次酒駕於111年4月11日駕駛機車在新北市三重區仁愛街遭攔停，今年6月3日駕駛汽車在市民大道被抓，酒測值0.18。

裁決所指出，還有一名黃姓男子108年就酒駕被逮，結果110年11月6日駕駛機車在新北市板橋區板城路遭攔停，今年5月17日又酒駕騎機車在民權西路被攔下開單，酒測值0.17。

裁決所表示，酒駕新法已於今年3月31日上路，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，自108年7月1日起算，於10年內第2次累犯，駕駛機車處罰鍰新台幣9萬元、駕駛汽車處罰鍰12萬元，酒駕累犯第3次以上，按前次所處罰鍰金額加罰9萬元。

若拒測第2次者處罰鍰36萬，拒測第3次以上，按前次所處罰鍰金額加罰18萬，並得公布酒駕累犯的姓名、照片及違規事實，並吊銷駕駛執照3年及參加道安講習，另處分吊扣該汽機車牌照2年。

酒駕 酒測

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