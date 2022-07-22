「衝啊！」侯友宜參加AI機器人挑戰賽與學生齊高喊

新北市攜手關懷台灣文教基金會昨天到今天辦跨縣市交流活動，20校200位國中小師生參與AI機器人挑戰賽，市長侯友宜今天中午出席活動頒獎，也與學生一同體驗AI小Hero 5C歡樂擂台會，展現齊心推動AI機器人教育決心，他學生一起喊「衝啊！」

侯友宜今天上午到新莊武聖廟時被問是否連任？他說，繼續承擔，為新北努力做事。中午侯友宜到萬里參加機器人挑戰活動。

侯友宜說，新北市何其有幸能為大家盡一些力量，他都謝謝為大家給他機會，因為這股愛的力量，不管在都市或者偏鄉，讓科技的教育發展下去，也給大家一起努力學習的機會。

侯友宜指出，新北市108年起投入超過30億更新全市各級學校資訊設備，並設有數量全國第一的26所科技中心，亦全國首創建立STEAM跨域輔導團。更為讓校校有科技資源，每年挹注超過2千萬、開辦500場次以上研習講座，幫助孩子用科技改變世界。

新北市自110年起與基金會合作創新模式AI紮根計畫，搭配108課綱素養教育、學習履歷及適性揚材，4年的扎根從國小5、6年級興趣培養至國中7、8年級持續加深加廣、循序漸進，在課程累積學習成果並習得面對未來挑戰的知識、能力及態度。

這次新北市共9校、80位國中小學生參加，透過溝通協調、團體合作、腦力激盪及賽事競爭等課程安排，展現對程式設計與AI機器人高度熱愛及天份。

基金會董事長李濤表示，透過長期辦理機器人及AI紮根計畫，以遊戲方式啟動各地偏鄉學子學習興趣與亮點，藉此建立學習信心、找到自身優勢，透過跨縣市交流互相學習，提升競爭力。