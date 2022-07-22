顏蔚慈被投訴違反自主健康管理 新北衛生局開罰3千元

民進黨新北市第四選區（三重、蘆洲）議員參選人顏蔚慈7月12日確診，但被民眾爆料，在自主健康管理期間，昨天（21日）上午跟晚上出席活動、發選舉文宣，顏蔚慈應該遵守7+7的防疫規定，新北市衛生局表示，此案經查證屬實，依法開罰3千元。

據了解，顏蔚慈7月12日確診，依照防疫規定，7天居家隔離結束後，還需要遵守7天自主健康管理期，顏蔚慈20日開始自主健康管理期間，昨天上午出席111年火德星君聖誕祈福活動，晚上還去三重光興活動中心參加餐會發選舉文宣。

依據中央疫情指揮中心公告「自主健康管理指引」，民眾自主健康管理期間， 如果沒有出現任何症狀，可正常生活，必須外出時，須嚴格遵守全程正確佩戴醫用口罩，並避免出入無法保持社交距離 (室內 1.5 公尺，室外 1 公尺)，或容易近距離接觸不特定人之場所。

指引指出，自主健康管理期間，禁止與他人從事近距離或群聚型之活動，如聚餐、聚會、公眾 集會或其他相類似的活動。違反上述自主健康管理規定者，將依傳染病防治法第70條裁處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

顏蔚慈表示，她與團隊成員現在每天快篩陰性才會出門，昨天晚上她是受邀出席，全程沒有拿下口罩，也在活動開始前就離開，只要有意見都會接受，民眾對此有相關意見跟疑慮，身為公眾人物自我要求要更嚴格是必要，她虛心接受也願意深刻檢討。