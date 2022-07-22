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音圖招商卻沒有規畫工程費上限 簡舒培憂：恐成爛尾樓

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市政府預定在AIT信義路舊址，興建台北市音樂與圖書中心。圖為音圖中心示意圖。
台北市政府預定在AIT信義路舊址，興建台北市音樂與圖書中心。圖為音圖中心示意圖。

歷經4次流標的台北市音圖，招標由統包改為傳統包，目前共有6家建築師團隊投標，將在27日評選，完成評選一周後即可決標。但市議員簡舒培質疑，議會通過音圖預算總經費71億，7月12日招商時，卻沒有規畫工程費上限，形同給廠商空白授權，不尊重議會，且未來經費若超過71億，誰來埋單？恐讓音圖成爛尾樓，留給後面的市長善後。

北市水利處總工程司張凱堯表示，這次招標特別不同，只規範詳細需求，沒有金額，廠商可透過設計需求書，評估所需工程金額。主計處長鄭瑞成表示，如果建築師團隊設計出來的工程費用超過，還是要保留決標，總經費要報給議會同意，才能正式決標。

簡舒培指出，當初音圖工程，議會給市府的總預算為71億新台幣，包含工程費69餘億元、設計規畫費2億元，但授權發包的水利處，不顧議會預算去發包，7月12日招商需求中，沒有規畫工程費，是空白授權，這是藐視議會，未告知廠商工程費不得超過69億元的訊息，且離譜的是，日前得標廠商還特別詢問市府工程預算上限，但市府也沒說明。

簡舒培質疑，若負責設計的廠商，最後規畫出的工程超過69億，超過預算上限，未來該如何善後？柯市府現在的做法，完全是只顧自己的面子，當成自己的政績，背後卻是一堆問題，音圖未來恐成爛尾樓。

水利處指出，過去曾透過招商說明會探詢問多家廠商意見，各家廠商主要因擔憂物價飆漲及缺工、缺料情形嚴峻，導致工程風險過高而影響投標意願。為降低物價的不確定性風險，因此決定先進行設計建築師的甄選，招標需求書很清楚，包括內容面積等規範，廠商可進行推估。

水利處表示，未來建築師團隊進行實質設計後，計算出較為符合市場行情及合理的工程預算，作為未來工程發包的參考依據，工程設計金額超出議會核定的預算時，會建請委辦單位文化局、教育局評估降低使用需求，調整在議會核定預算範圍辦理工程發包，或向議會爭取調整預算，進行後續工程招標。

建築 簡舒培 爛尾樓

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