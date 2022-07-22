每逢連假匝道封閉 坪林人怒吼影響生活擬發動抗爭

每逢連假高公局就會封閉國道5號石碇、坪林南入匝道，造成當地居民不滿。民眾黨立法院黨團今與居民代表舉行記者會，呼籲高公局研議發放居民通行證，開放憑證開車進入上述匝道。居民更表示，7月29日前高公局應給予坪林民眾合理的答覆，否則將醞釀發動抗爭。

坪林商圈發展協會高明富理事長說，解鈴還須繫鈴人，匝道管控是在2020年9月被時任交通部長林佳龍提出，高公局還說「在地有腳」，就可以不用車輛。坪林戶籍人口僅6577人，當然不比其他多數國人的通行順暢來得重要，但仍然希望坪林小眾的權益能夠被照顧。

坪林觀光發展協會理事長陳耀璋表示，連假封閉匝道，就連上街、回家都會被堵住，假期前半被擋、後半的儀控管制，讓整個坪林所有里都堵住，高公局應實際走走看，才能感受居民的痛苦。坪林農會陳文慶理事長指出，長期下來坪林受到種種不平等待遇，會全力配合後續的抗爭活動，但這一步大家都不想走到。

坪林茶農代表鄭宏松說，好不容易等到假日要將農作運到宜蘭等地區銷售，卻碰上匝道封閉，只剩下北宜公路可以行駛，但北宜在假日都是重機或改裝超跑在飆車，對開車的長輩十分不友善。坪林居民配合政府，限建及水源管制，就連路都不能走，徒增農產品生產成本，影響農民生計。

坪林青年代表高嘉祥表示，國5壅塞是因南港匯入車輛過於龐大，坪林人犧牲太多，水庫的興建也讓農地使用及飲用水皆受限，又碰到蓋國5時犧牲土地讓高公局興建電塔。坪林人不是二等公民，且從統計上來看，完全沒有封閉的意義。

立委邱臣遠指出，此案已於6月6日召開協調會，但未獲改善，會後高公局於7月5日回函，表示未來於連假尖峰日實施0至12時坪林南向入口匝道封閉期間，現場管制於0至5時採權宜作法，提供地方民眾使用。他也提到，坪林常住人口僅約2千多人，而車輛只有數百台，應可比照陽明山通行證規畫發放在地車輛通行證，並於中秋連假試辦。

對於高公局回覆，當地居民表示願意由地方配置執勤員警來檢視欲通行車輛是否持有地方居民的通行證，希望高公局能夠解鎖連續假期5時至12時對石碇、坪林居民車輛所實施的時段性匝道封閉，讓持有通行證車輛能開上南下匝道。

立委蔡壁如表示，高公局應根據最近及最新的大數據判斷與推估，研議連假匝道管制的匝道、時段及規則是否應該滾動式調整。民眾黨新北市議員參選人張凱鈞表示，若7月底前，高公局沒有進一步回應居民需求，據聞當地鄉親將於8月7日發動抗爭。