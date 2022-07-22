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新北補助中小型企業改善安衛設備 581家業者申請
為協助中小型事業單位改善工作環境，新北市勞工局表示，2014年起推動「補助微型企業改善安全衛生設備計畫」，提供業者補助經費改善設備，截至去年底已補助581家業者，受惠勞工達1萬280人。
勞工局表示，對於有墜落、切割、捲夾、感電、火災爆炸及中毒等危害風險場所，提供業者最高12萬元的費用補助，以鼓勵廠商投入設備改善，帶動職場安全正向循環。
至110年底已補助581家事業單位，雇主投入安全衛生設備改善金額逾3400萬元，受惠勞工達1萬280人，且受補助單位未曾發生重大職業災害。
去（2021）年申請補助的吳老闆說，當初為配合環保政策，將工廠鍋爐燃料改成低汙染的瓦斯，還重新增購相關設備，花了不少錢。沒想到勞動檢查時，竟發現有火災爆炸的危害，幸好透過勞動檢查處的協助，委託專家現場勘查，找出危害風險及改善的項目，並提供改善費用的補助，減輕公司的負擔，也改善勞工作業環境。
勞工局長陳瑞嘉指出，新北市製造業工廠近2萬家，多數為勞工50人以下的中小型企業，受限於人力及資金不足，常見工作場所因陋就簡，無法有效改善設施設備的危害，職業災害頻傳。因此，新北市自103年開始推動補助計畫， 希望提升勞工作業安全。
勞工局表示，未來將持續提供改善職場安全衛生設備的經費補助，且自112年起將擴大補助對象，以協助更多的工作者打造更安全的工作環境。相關資訊可向勞檢處洽詢（22523299分機703至721）。
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