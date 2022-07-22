快訊

林志穎Model X自撞火勢驚人 電動車燒起來為甚麼特別難撲滅？

林志穎開特斯拉Model X自撞 車主熱議：一原因「9成機率人為疏失」

林志穎自撞警方曝「2人臉部挫傷意識清楚」 目擊者：情況緊急

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北補助中小型企業改善安衛設備 581家業者申請

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市勞工局表示，2014年起推動「補助微型企業改善安全衛生設備計畫」，提供業者補助經費改善設備。圖／新北市勞工局提供
新北市勞工局表示，2014年起推動「補助微型企業改善安全衛生設備計畫」，提供業者補助經費改善設備。圖／新北市勞工局提供

為協助中小型事業單位改善工作環境，新北市勞工局表示，2014年起推動「補助微型企業改善安全衛生設備計畫」，提供業者補助經費改善設備，截至去年底已補助581家業者，受惠勞工達1萬280人。

勞工局表示，對於有墜落、切割、捲夾、感電、火災爆炸及中毒等危害風險場所，提供業者最高12萬元的費用補助，以鼓勵廠商投入設備改善，帶動職場安全正向循環。

至110年底已補助581家事業單位，雇主投入安全衛生設備改善金額逾3400萬元，受惠勞工達1萬280人，且受補助單位未曾發生重大職業災害。

去（2021）年申請補助的吳老闆說，當初為配合環保政策，將工廠鍋爐燃料改成低汙染的瓦斯，還重新增購相關設備，花了不少錢。沒想到勞動檢查時，竟發現有火災爆炸的危害，幸好透過勞動檢查處的協助，委託專家現場勘查，找出危害風險及改善的項目，並提供改善費用的補助，減輕公司的負擔，也改善勞工作業環境。

勞工局長陳瑞嘉指出，新北市製造業工廠近2萬家，多數為勞工50人以下的中小型企業，受限於人力及資金不足，常見工作場所因陋就簡，無法有效改善設施設備的危害，職業災害頻傳。因此，新北市自103年開始推動補助計畫， 希望提升勞工作業安全。

勞工局表示，未來將持續提供改善職場安全衛生設備的經費補助，且自112年起將擴大補助對象，以協助更多的工作者打造更安全的工作環境。相關資訊可向勞檢處洽詢（22523299分機703至721）。

新北市勞工局表示，截至去年底已補助581家業者，受惠勞工達1萬280人。圖／新北市勞工局提供
新北市勞工局表示，截至去年底已補助581家業者，受惠勞工達1萬280人。圖／新北市勞工局提供

勞工局

延伸閱讀

日頭炎炎熱翻天 躲進新北府中15免費看電影

車借友人開失控撞樹起火　四環鋼砲奧迪RS 3 Sportback燒成廢鐵！

侯友宜傍晚拋五個字 晚間綠營炸鍋

新北原民藝術創作展 祖靈的眼睛展現泰雅意涵

相關新聞

新北補助中小型企業改善安衛設備 581家業者申請

為協助中小型事業單位改善工作環境，新北市勞工局表示，2014年起推動「補助微型企業改善安全衛生設備計畫」，提供業者補助經...

民眾爽佔公有地當停車位30年 土城公所拆除改設Ubike

位於土城區青雲路石門段301地號公有地，占地僅150平方公尺，卻被民眾拿來當停車位佔用達30年，新北市養工處與土城區公所...

關聖帝君聖誕 曾參拜發願 侯友宜：希望關帝爺繼續祝福

今農曆6月24日為關聖帝君聖誕，新莊武聖廟特別舉辦三獻大典，新北市長侯友宜上午也前往武聖廟向關聖帝君祝壽，他說，4年前參...

新北13燦爛新女力 訴說新住民生命故事

新北市社會局集結13位新住民的生命故事，寫成「燦爛新女力」一書，昨舉行新書發表會，邀請書中人物陳秋柳、卞柔勻和新店新住民...

熊好券2.0登場 5億元推6大券

北市府昨宣布振興方案2.0，規畫產業振興、商圈振興、市集振興、展演振興、其他振興、熊好券2.0及敬老愛心卡優惠等七大振興...

板南線往南港2狀況 上班塞爆

台北捷運板南線、文湖線昨上下班通勤時間，均發生異常，造成旅客行程延誤。昨天早上7時前後，板南線接連發生列車煞車及軌道電路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。