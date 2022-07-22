民眾爽佔公有地當停車位30年 土城公所拆除改設Ubike

位於土城區青雲路石門段301地號公有地，占地僅150平方公尺，卻被民眾拿來當停車位佔用達30年，新北市養工處與土城區公所排除占用後，設置YouBike2.0及劃設34位機車格，將公有地充分利用。

土城區長陳國欽表示，近兩年繼廣明街63巷2弄及中央路3段249巷等2處30年違建占用排除設置機車停車場後，位於土城區青雲路石門段301地號公有土地亦長期被私設停車棚占用，近日由區公所與養工處會勘後，確認土地界址範圍進行占用違章拆除。

公所表示，經評估當地需求於該地設置YouBike2.0可便利鄰近宏國德霖科技大學學生通學及民眾通勤使用，另機車格也提供週邊住戶優良的停車空間，讓公有地能得到活化與充分利用，由養工處補助工程經費82萬餘元進行整地施工。