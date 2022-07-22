關聖帝君聖誕 曾參拜發願 侯友宜：希望關帝爺繼續祝福

今農曆6月24日為關聖帝君聖誕，新莊武聖廟特別舉辦三獻大典，新北市長侯友宜上午也前往武聖廟向關聖帝君祝壽，他說，4年前參選向關帝爺報告認真為土地奉獻，今再度跟關帝爺報告新莊及新北各地正不斷蛻變，希望關帝爺祝福繼續跟市民站在一起。

為慶祝關聖帝君聖誕，新北市各地廟宇多有慶祝活動，除了新莊武聖廟，另三峽行修宮今舉行三獻禮金瓜石勸濟堂也於今日舉辦擲杯拿金龜活動，今天上午新北市長侯友宜則是到新莊武聖廟參拜。

侯友宜說，今天是農曆6月24號關聖帝君聖誕千秋，是這輩子重要宗教信仰力量，工作42年秉持關帝爺忠孝節義、為國為民、努力做事的態度，所以在4年前我曾經第一次參選時，跟關帝爺報告會認真努力為這塊土地奉獻犧牲，4年來每天戰戰兢兢，希望用最大力量改變新北市。

他說，到新莊一府二鹿三新莊最重要發源地，再度跟關帝爺報告新北市改變不斷在成長茁壯、大蛻變，包括新莊、包括各地逐一簡單扼要跟關帝爺報告，希望在關帝爺祈禱、祝福下，繼續跟市民們站在一起，跟人民努力的攜手向前走，讓未來這塊土地生活會過得越來越好，所以今天感謝第一站關帝爺新莊武聖廟，這個祝福與祈禱，一定和人民繼續站一起。