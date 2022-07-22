「改變的勇氣」藍綠猜含意 侯友宜：繼續承擔

新北市長侯友宜昨天晚間於臉書貼出一張照片，上面只有五個字「改變的勇氣」，一張圖片引發藍、綠各方猜測侯友宜下一步動作，侯友宜面對是否連任時說，繼續承擔，為新北努力做事。

昨天侯友宜改變的勇氣圖片一出，不少民眾大力支持侯友宜連任，綠營也說要換市長進而改變，侯友宜今表示，是否繼續連任其實很清楚，每天努力做事，很多事需要再加把勁， 新北市已經大翻轉、已經蛻變，凸顯國際未來化，還會繼續承擔，為新北努力做事。

他說，新北市人不斷努力展現改變勇氣，面對問題全力以赴一件件解決，展現跟人民一起 改變勇氣力量，這幾天短時間內，新北市蛻變的短版紀錄片會呈現給大家，看到新北市不斷成長蛻變的紀錄片。