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消防署：大巨蛋案未釐清多項疑義 決議修正後再審

中央社／ 台北21日電

消防署表示，消防技術審議委員會今天開會審議大巨蛋案，因遠雄巨蛋公司無法釐清多項疑義，委員會決議請遠雄修正資料後再審，並請台北市政府督促遠雄盡速完成改善。

消防署發布新聞資料指出，內政部消防技術審議委員會召開小組會議審議大巨蛋案，邀集營建署、北市府都市發展局、建築管理工程處、消防局及財團法人台灣建築中心等單位審查，北市府僅由消防局派員參加。

消防署表示，大巨蛋案免設排煙設備，因攸關民眾避難逃生安全，影響重大，消防技術審議委員會秉持審慎、客觀原則，委員在會中就遠雄巨蛋所提修正資料及回復意見進行討論、答詢。委員對遠雄巨蛋依性能模擬關鍵參數火源大小、燃料量等進行煙控現場試驗要求，仍有意見。

消防署指出，大巨蛋案免設排煙設備是消防技術審議委員委員會依消防法進行同性能以上審查，對遠雄巨蛋性能模擬結果，經採國家標準規範，但現場煙控性能試驗、火災動力模擬軟體模擬安全評定項目不符，無法驗證性能模擬關鍵參數及結果的正確性。

消防署表示，消防技術審議委員會建議遠雄巨蛋除應符合國家標準規範要求，並把送審資料火災動力模擬軟體5項生命關鍵參數相關試驗項目及要求，列為性能審查參考。

消防署指出，消防技術審議委員會對大巨蛋案秉持審慎態度，並依程序審查及提供改善意見，確認相關消防設備，符合消防安全標準，守護民眾安全，也請北市府落實監督職責，督促遠雄巨蛋依法規標準盡速完成改善並釐清相關安全疑義。

大巨蛋 北市 建築

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