引進北歐特色體健器材 中和壽德公園設施改善完工啟用

中和區壽德公園位於中和、土城及板橋交界，腹地廣、人次眾多，中和區公所為完善公共設施機能，增加安全舒適的休憩場域，於今年1月做設施改善工程、6月完工，並於今上午啟用，不只很多運動設施，更從北歐引進體能健身組，打造特色及共融體健空間。

中和區長賴俊達表示，壽德公園硬體設施過去老舊、單一無特色，且設施多有損壞，不符合國家標準，這次工程透過建置特色體健設施區及新北水利局新建滯洪池兼共融遊戲場（9月完工），以提升員山地區公園設施的多元化並使市民有優良的休憩空間。

賴俊達指出，沿中和區民德路、板橋區廣權路，串聯起中和清穗公園、中和民德公園、板橋五權公園、板橋廣福公園，因此位於民德路與壽德街交叉口的壽德公園變成了廊帶公園的中心。

中和區公所表示，壽德公園設施改善工程，提供優質且完整的成人運動設施，除雙人肩關節康復器、腰背按摩器、雙人上肢牽引器、雙人漫步機器外，還有適合多位民眾使用的三人轉腰器。

另外，還特別從北歐芬蘭引進體能健身組，不僅有仰臥起身組、蹲舉及胸部推舉訓練組，亦有鍛鍊腿部及下肢的核心抬腿器、鍛鍊平衡感的獨木橋、專為輪椅使用者設計的手部運動器，尤其是訓練手眼協調的籃板及獨特的拳擊設計也令人耳目一新，讓行動不便者也可以來鍛鍊體能及運動。