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體驗露營賞美景 淡水飯店推出海景露營房

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水飯店與知名露營品牌聯手，打造13間景觀絕佳的私人海景露營房，坐擁山河自然美景。圖／紅樹林有線電視提供
淡水飯店與知名露營品牌聯手，打造13間景觀絕佳的私人海景露營房，坐擁山河自然美景。圖／紅樹林有線電視提供

近幾年露營旅遊熱門，想親近大自然又不想滿身汗搭帳篷，因此淡水飯店與知名露營品牌聯手，打造13間景觀絕佳的私人海景露營房，坐擁山河自然美景，不是在客房裡搭帳篷，而是在客房外露台露營，提供專業級帳篷等設備，受到許多消費者歡迎。

飯店副總林方雯表示，近年來最熱門的旅遊方式，能避開人群又能擁抱自然的露營假期，飯店替有小孩的家長備好帳篷等設備的輕露營更是貼心完美，房內也有戲水池讓孩子消暑玩水，最大的好處是拔爸媽咪隨時可以進客房吹冷氣，也能輕鬆搞定孩子們的沐浴盥洗，晚上更能回房好好睡覺，另外，飯店也有提供野餐籃服務，方便房客帶回客房享用，吃喝玩樂一次滿足，小孩開心放電，大人安心放風。

最近暑假七月初露營房型就超級熱銷，包含300坪室內親子體能館「淡水阿熊勇闖歡樂島」、手作DIY、VR體驗還有全新打造的打卡秘境「河岸露台」，整排木頭桌椅，眼前療癒的淡水河及觀音山景色。業者期盼透過搭上露營風潮，讓大小朋友來到淡水渡過一個輕鬆愜意的歡樂假期時光。

露營 淡水河 沐浴

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