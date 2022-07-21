大雨土石滑落 汐平路邊坡搶修工程鞏固

汐止汐平路邊坡，在一個月前的強降雨，邊坡土石整片滑落，影響通行，所以，新北市政府也進行了搶修工程，目前已經完工，新北市議員張錦豪服務處也特地前往關心，整修完成也讓邊坡更穩固，保障路過人車安全。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，這個路段是易坍方的路段，這處邊坡在記憶裡至少有三次的坍方，尤其在民國90年納莉颱風坍方的非常嚴重，而最近則是在一次的強降雨又坍方了，因為上次的復建工作只做到一旁，有貼地式的防護網，沒做的部分就坍方，也很感謝新北市政府養工處以災害搶修的方式復建，現在工程大致已經完成了，希望用貼地式防護網鞏固後，讓路過人車都更安全。

東山里長林錦定說，汐平路靠近鵠鵠崙路前的這處邊坡因為比較陡，所以，容易有土石滑落的情況，很感謝相關單位這次進行搶修工程，現在做好了，邊坡比較穩固，經過安全多了。