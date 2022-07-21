十分老街斥資千萬改善 美化市容造福居民

十分老街是觀光客來到平溪必到訪的老街之一，由於道路電桿林立，電線錯綜複雜，讓遊客和居民行走或是放天燈都是危險重重，因此在市議員林裔綺協助下，斥資千萬元將電桿地下化及道路鋪面重整接近完工，讓市容及道路環境更舒適，地方居民和遊客也更安全。

市議員林裔綺表示，民眾之前反映車輛經過老街道路時，道路會發生噪音以及長者的輪椅在推動時也會卡住，容易跌到受傷，因此在地方爭取多年後，電桿下地及路面重新鋪設的工程近期已接近完工，讓民眾及遊客能更悠遊的走在十分老街上。

平溪區長曾繁盛表示，十分老街風貌改善工程從去年底開始，預計在今年8月中旬完成，施作的部分有將電線桿下地，讓天際線更加寬廣外，整個路面改造的部分比照在菁桐老街的押花路面工法，讓整體地面更加乾淨舒服，民眾行走跟汽車通行更加安全。