十分地區台鐵地閒置髒亂 地方盼闢建公園

平溪區十分老街，假日總是有許多人潮，不過在老街附近的活動中心旁，有一大片台鐵閒置用地，影響市容，今(11)日市議員林裔綺等相關單位就到現場會勘，地方希望可以開闢為小型公園，除了可以改善市容也提供給民眾休憩的好場所。

十分地區，最有名的就是十分老街，假日總是湧入許多人潮，但在鄰近老街的活動中心旁的空地，相比之下，市容景觀真的差很大，因此，地方就建議活動中心旁的空地，可以闢建為景觀公園，今(21)日各相關單位人員就到現場會勘。

議員林裔綺說，台鐵用地目前已經徵得台鐵同意使用，區公所也有先初步的整理，接下來將由市府權責單位著手進一步進行休憩公園的規劃，除了改善市容景觀，也可提供給附近居民運動筋骨使用。

十分里長陳元君說，早期這裡為台鐵的舊宿舍，但後來荒廢後拆除留下一大片空地，但是久未管理維護，也造成市容髒亂，因此，接獲不少民眾陳情，希望能加以整理，或闢建成一座小型公園。