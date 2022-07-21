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下殺3折 台灣好行竹子湖線優惠套票99元一日遊

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台灣好行竹子湖線，觀傳局今年推出五款99元超值套票，並加碼兩條深度半日遊程，搭上國旅振興熱潮。圖／觀光傳播局提供
台灣好行竹子湖線，觀傳局今年推出五款99元超值套票，並加碼兩條深度半日遊程，搭上國旅振興熱潮。圖／觀光傳播局提供

台北市觀光傳播局今年再度推出「台灣好行 北投-竹子湖線優惠套票」，限時推出雙重優惠方案，包括五款99元超值套票之外，每款可搭乘台灣好行北投竹子湖線一日遊，還有兩條深度半日遊程可以泡足湯、賞花海，兩大優惠即日起限量推出。

觀傳局表示，為響應綠色旅遊，鼓勵民眾搭乘「台灣好行 北投-竹子湖線」（小9公車），限時推出雙重優惠方案，第一重推出五款99元好行超值套票，每款除可搭乘好行北投竹子湖線一日遊，還可兌換價值超過300元商品；第二重，兩條經典半日遊程帶你泡足湯、賞花海，包吃包玩包交通只要199元起。

觀傳局表示，去年首度推出北投竹子湖線優惠套票，一推出即造成搶購，好評不斷。今年除五款99元超值套票外，還加碼兩條深度半日遊程，提供民眾更多元的旅遊選擇。

觀傳局專門委員沈永華表示，北投竹子湖有豐富的旅遊資源，可透過搭乘小9公車輕鬆前往體驗，希望藉由推出超值套票及半日遊程活動，讓自由行及團體旅客各依不同的需求，探訪北投竹子湖的多元面貌。在振興國內觀光旅遊同時，也帶動北投在地經濟，並提供旅客更便捷、全面性的旅遊服務。

觀傳局表示，五款套票價值皆超過300元，3折優惠下殺到99元，每款套票有吃有玩，第一波先推出三款套票，內容包含小9公車一日乘車券、景點入園券，例如曹家花田香入園或少帥禪園足湯體驗，還可以兌換北投伴手禮，如普羅旺斯硫磺磚與桶柑果醬、巧裕樂杏仁牛軋糖、北投阿貞烘焙坊人氣吐司等，憑套票更可享北投店家優惠折扣，可說是物超所值。

觀傳局表示，套票販售通路首度結合電子商務平台，即日起可於KKday、全台全家Famiport及雄獅旅遊購買，限量1000份售完為止。

觀傳局表示，為提供民眾更深度的旅遊體驗，觀傳局和雄獅旅遊合作推出「走讀北投」與「FUN竹花季」兩條經典半日遊程，售價199元起，前500名再送北投知名特產「100%純天然北投白磺溫泉粉入浴劑」，讓民眾在家也能享受北投名湯。遊程皆由專業導遊帶領，從新北投捷運站出發，走訪北投無圍牆博物館，體驗百年溫泉回憶之旅，或前往竹子湖季節限定金針花海及小隱潭瀑布消暑秘境。

「台灣好行 北投-竹子湖線一日券」。圖／觀光傳播局提供
「台灣好行 北投-竹子湖線一日券」。圖／觀光傳播局提供
今年小9公車車廂內新增外語指引，如說明牌、外語諮詢服務。圖／觀光傳播局提供
今年小9公車車廂內新增外語指引，如說明牌、外語諮詢服務。圖／觀光傳播局提供

北投 竹子湖 觀傳局

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